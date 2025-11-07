Οι τριμηνιαίες ζημίες της Trump Media διευρύνονται λόγω αυξημένων δαπανών

Η Trump Media & Technology Group ανακοίνωσε την Παρασκευή μεγαλύτερες ζημίες για το τρίτο τρίμηνο και μείωση εσόδων, λόγω αύξησης των εξόδων, γεγονός που υπογραμμίζει τα σημαντικά οικονομικά εμπόδια της μητρικής εταιρείας του Truth Social, σύμφωνα με το Investing.

Η Trump Media, η οποία καταγράφει συνεχώς ζημίες από την ίδρυσή της, αντιμετωπίζει την πρόκληση να μετατρέψει την υψηλού προφίλ παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social σε βιώσιμη πηγή εσόδων. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από τη διαφήμιση στην πλατφόρμα.

Η τύχη της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλληλεπίδραση στο Truth Social, το οποίο αποτελεί το κύριο κανάλι επικοινωνίας για τον Τραμπ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε συνολικά έσοδα 972.900 δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, μειωμένα κατά 3,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τον Αύγουστο, η Trump Media και η Crypto.com συμφώνησαν σε συνεργασία με μια εταιρεία εξαγοράς χωρίς λευκή επιταγή για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, η οποία θα ακολουθούσε στρατηγική τύπου treasury για τη συσσώρευση του εγγενούς CRO token της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων, εμβαθύνοντας τους δεσμούς του Τραμπ με τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων.

Η Trump Media ανακοίνωσε καθαρή ζημία 54,8 εκατομμυρίων δολαρίων, μεγαλύτερη από τα 19,2 εκατομμύρια δολάρια που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι. Στο τρίμηνο καταγράφηκαν επίσης 20,3 εκατομμύρια δολάρια σε δικαστικά έξοδα.

Η Trump Media & Technology Group εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Μάρτιο του 2024 μέσω συγχώνευσης με εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς. Η μετοχή έχει παρουσιάσει υψηλή μεταβλητότητα από το ντεμπούτο της, συχνά επηρεαζόμενη από πολιτικά νέα και την ορμή των ιδιωτών επενδυτών.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, η Trump Media δεν δημοσιοποιεί τακτικά βασικούς δείκτες απόδοσης, όπως οι μηνιαίοι ή ημερήσιοι ενεργοί χρήστες. Η εταιρεία διευθύνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Devin Nunes, πρώην Ρεπουμπλικάνο βουλευτή.