Οι τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν συνολικά 78 δισ. δολάρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Wall Street αρχίζει να ανησυχεί μπροστά στο κόστος της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Microsoft, Alphabet και Meta δαπάνησαν συνολικά 78 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης το τελευταίο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 89% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε νέα κέντρα δεδομένων και GPU, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν την κυριαρχία τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο, αντί για επευφημίες, οι επενδυτές αντιμετώπισαν τους αριθμούς με επιφύλαξη.

Οι μετοχές της Microsoft και της Meta υποχώρησαν στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο των αγορών, ενώ η μετοχή της Alphabet σημείωσε άνοδο άνω του 6%, μετά από ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στο Google Cloud. Οι αναλυτές αμφισβητούν πλέον ανοιχτά αν αυτός ο ρυθμός δαπανών αποτελεί σημάδι μακροπρόθεσμης δέσμευσης ή τα πρώτα στάδια μιας φούσκας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η οικονομική διευθύντρια της Microsoft, Έιμι Χουντ, δήλωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να μην μπορεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά το ρεκόρ των 34,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τριμηνιαίες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Η αύξηση των εσόδων της Azure παρέμεινε σταθερή, γεγονός που οδήγησε ορισμένους επενδυτές να αναρωτιούνται πόσο σύντομα αυτές οι τεράστιες δαπάνες θα αποδώσουν υψηλότερες αποδόσεις. Η Alphabet, αντίθετα, εκφράζει εμπιστοσύνη.

Η οικονομική διευθύντρια Ανάτ Ασκενάζι ανέφερε ότι ο βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini μετρά πλέον 650 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως, καταγράφοντας αύξηση 44% μέσα σε τρεις μήνες, ενώ τα έσοδα του Google Cloud αυξήθηκαν κατά 34%, φτάνοντας τα 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω την ετήσια πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες στα 93 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένει σημαντική αύξηση και τον επόμενο χρόνο.

Η Meta, παρά μια φορολογική επιβάρυνση 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προειδοποίησε ότι οι δαπάνες θα επιταχυνθούν απότομα έως το 2026, ακόμη και όταν το τμήμα Reality Labs κατέγραψε ζημία 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο με πωλήσεις μόλις 470 εκατομμυρίων δολαρίων.

Χωρίς μια επιχείρηση cloud για να αξιοποιήσει την πλεονάζουσα χωρητικότητα, η απόδοση της Meta εξαρτάται από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της στόχευσης των διαφημίσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως τα έξυπνα γυαλιά.