Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τις ομιλίες των Στέλιου Κακουλίδη (Group Innovation Officer, Πλαστικά Θράκης), Αντώνη Μουντούρη (Head of Group HSE & Sustainable Development HELLENIQ ENERGY), Αντώνη Σαγρή (Πειραιώς), Edmond Rhys Jones (artner and Associate Director, Climate Policy & Regulation, BCG London) στο 10o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Θέμα της συζήτησης είναι η «Προώθηση της διαφάνειας απέναντι στον σκεπτικισμό για το Κλίμα» (Promoting Transparency in the Face of Climate Skepticism).