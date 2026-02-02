Οι επεκτατικές κινήσεις της Aegean με νέες πτήσεις και «έξυπνες» εξαγορές

Σε μια δημιουργική περίοδο βρίσκεται η Aegean που αυξάνει το αεροπορικό της έργο με νέες διεθνείς πτήσεις και ταυτόχρονα εμπλουτίζει με εξαγορές τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών.

Η απόκτηση του 45% της εταιρείας ΑPELLA από την Aegean -μέσω της θυγατρικής της Olympic Air - δίνει τη δυνατότητα στην εισηγμένη να ενισχύσει τη θέση της στη «βαριά» συντήρηση αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών και να εμπλουτίσει το φάσμα υπηρεσιών που ήδη προσφέρει μέσω της δικής της τεχνικής βάσης στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι δύο εταιρείες είχαν αναπτύξει συνεργασία και πριν την εξαγορά του ποσοστού, αλλά τώρα οι δεσμοί θα ενισχυθούν με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την επέκταση των δραστηριοτήτων.

Η APELLA παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, υποστηρίζοντας πολλαπλούς τύπους αεροσκαφών. Στον τομέα επισκευών τροχών και φρένων είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως εγκεκριμένος συνεργάτης της Lockheed Martin Aeronautics στον τομέα παροχής μηχανολογικών υπηρεσιών και πτητικής υποστήριξης στρατιωτικών αεροσκαφών. Υποστηρίζει τόσο το πρόγραμμα αναβάθμισης Viper των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, όσο και την παγκόσμια παραγωγή των F-16, προγράμματα που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ. Επιπλέον, η APELLA είναι κατασκευαστής ειδικών εργαλείων και αεροπορικού εξοπλισμού και διαθέτει πιστοποιήσεις AS9100D, ISO 14001 και ISO 27001.

Στρατηγική επένδυση στη Μαγνησία

Το πλάνο πλέον προβλέπει την ανάπτυξη εγκατάστασης συντήρησης αεροσκαφών στον Αλμυρό από την APELLA, σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 100 στρεμμάτων που βρίσκεται πλησίον του αεροδρομίου Ν. Αγχιάλου στον Νομό Μαγνησίας, όπου σταθμεύουν τα F-16 της πολεμικής αεροπορίας.

Η επένδυση προβλέπει τη διασύνδεση της εγκατάστασης με το αεροδρόμιο και την ανάπτυξη υποδομών για την παροχή υπηρεσιών,αρχικά με χώρους στάθμευσης και αποσυναρμολόγησης αεροσκαφών και, σε επόμενη φάση, με υπηρεσίες βαφής και βαριάς συντήρησης αεροσκαφών.

Η ΑPELLA έκλεισε τη χρήση 2024 με κύκλο εργασιών 15,13 εκατ. ευρώ, περιθώριο μικτού κέρδους 59%, EBITDA 2,22 εκατ. ευρώ (περιθώριο 14,6%) και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 1,3 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός ανερχόταν σε περίπου 5 εκατ. ευρώ και ο καθαρός σε 2,75 εκατ. ευρώ. H εταιρεία μοιράζει μέρισμα τα τελευταία χρόνια και απασχολεί 151 εργαζομένους. Στην ΑPELLA με 55% παραμένει ο διευθύνων σύμβουλος κ. Νίκος Κοντογιάννης. Η εξαγορά έγινε με απόκτηση μετοχών αλλά και με συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου της APELLA.

Πότε αρχίζουν οι απευθείας πτήσεις με Ινδία

Εν τω μεταξύ, από το Καλοκαίρι θα αρχίσουν οι απευθείας πτήσεις της Αegean στην Ινδία -σε πρώτη φάση στο Νέο Δελχί και μετά Βομβάη- καθώς αναμένεται η παραλαβή των δύο νέων Αirbus A321neo XLR για μεγάλες αποστάσεις (Extra Long Range) με αυτονομία έως 10,5 ώρες που θα της επιτρέψουν να ξεδιπλώσει το πλάνο επέκτασής της σε Μέση Ανατολή και Ινδία.

Προς το παρών η Aegean, συνεργάζεται με την ινδική αεροπορική εταιρεία Indigo για την πραγματοποίηση πτήσεων κοινού κωδικού (codeshare). Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι δύο αεροπορικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πτήσεις στο δίκτυο της κάθε μίας. Αυτό επιτρέπει στην Aegean να ενισχύσει τη συνδεσιμότητά της με την Ινδία και τη Νότια Ασία, ενώ οι επιβάτες της IndiGo αποκτούν περισσότερες επιλογές ταξιδιού στο εκτεταμένο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού της Aegean.

Η IndiGo, έχει εγκαινιάσει εδώ και λίγες ημέρες τις απευθείας πτήσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Βομβάης με Αθήνα, σηματοδοτώντας το «ντεμπούτο» της σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων με αεροσκάφος στενής ατράκτου, με την αξιοποίηση του πρώτου στην Ινδία, Airbus A321XLR και έχει γίνει ο πρώτος ινδικός αερομεταφορέας που θα επιχειρεί απευθείας στις δύο χώρες.

Σε ότι αφορά στην Aegean έγινε μετά από 35 χρόνια η πρώτη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που καθιέρωσε απευθείας σύνδεση μεταξύ της Ευρώπης και της Βαγδάτης, την πρωτεύουσα του Ιράκ. Η νέα απευθείας διεθνή πτήση Αθήνα - Βαγδάτη εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο. Υπενθυμίζεται πως από τις αρχές του 2025 η Αegean είχε εγκαινιάσει και τη γραμμή Αθήνα - Ερμπίλ. Η Ερμπίλ είναι η πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Βόρειου Ιράκ.



Τι λένε οι αναλυτές για τη μετοχή

Η Eurobank Equities στο τελευταίο της report για την Αegean αύξησε την τιμή-στόχο στα 16 ευρώ με σύσταση «Αγορά». Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Εurobank Equities, η Aegean διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με καθαρό δανεισμό/EBITDA κοντά στο 2x το 2025, παρά τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στον στόλο, και με περαιτέρω αποκλιμάκωση προς το 1x μετά το 2027. Επίσης,η ισχυρή ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών παρέχει περιθώριο για συνεχιζόμενες διανομές προς τους μετόχους. Όπως υποστηρίζει η χρηματιστηριακή, από την επαναφορά των μερισμάτων το 2023, η Aegean διατηρεί ελκυστικό προφίλ διανομής και οι αναλυτές αναμένουν μερισματική απόδοση στο εύρος 6%–7%.