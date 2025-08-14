Οι δασμοί του Τραμπ «πληγώνουν» τις πωλήσεις της Thyssenkrupp

Ο γερμανικός όμιλος Thyssenkrupp μείωσε τις προβλέψεις του για τις επενδύσεις και τις πωλήσεις για ολόκληρο το έτος, κατηγορώντας την αδύναμη ζήτηση για τα προϊόντα του, καθώς οι εισαγωγικοί δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαταράσσουν το παγκόσμιο εμπόριο αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δομικών υλικών.

Η εταιρεία, με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τη χαλυβουργία και την κατασκευή υποβρυχίων, αναμένει πλέον πτώση των πωλήσεων κατά 5% έως 7% κατά το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Προηγουμένως, αναμενόταν πτώση των πωλήσεων έως και 3%.

Η Thyssenkrupp δήλωσε ότι η επιβολή δασμών έχει περιορίσει το διεθνές εμπόριο και έχει πλήξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, και ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακωθεί περαιτέρω.

«Το τελευταίο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από τεράστια μακροοικονομική αβεβαιότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Thyssenkrupp, Μιγκέλ Λόπεζ.

«Νιώθουμε έντονα την αδύναμη αγορά σε βασικούς κλάδους πελατών μας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η μηχανική και οι κατασκευές».

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) προβλέπεται πλέον να κυμανθούν στο κατώτερο άκρο του εύρους των 0,6 δισεκατομμυρίων έως 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (0,7 δισεκατομμύρια έως 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την εταιρεία.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, το προσαρμοσμένο EBIT αυξήθηκε κατά 4% σε 155 εκατομμύρια ευρώ, υπολείποντας της μέσης εκτίμησης των 174 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοσκόπηση αναλυτών που πραγματοποίησε ο όμιλος.