Ο Πύργος του Πειραιά όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Allwyn και το θέαμα είναι εντυπωσιακό

Το brand της Allwyn δεσπόζει πλέον σε δεκάδες καταστήματα του ΟΠΑΠ μπαίνοντας στη νέα εποχή που σηματοδοτεί η αλλαγή εμπορικής επωνυμίας της εταιρείας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες rebranding στα κεντρικά γραφεία της και πλέον στη Λεωφόρο Αθηνών βρίσκεται η έδρα της Allwyn στην Ελλάδα.

Επίσης, από τις 19 Ιανουαρίου βρίσκεται στον «αέρα» το νέο website allwyn.gr, όπου οι πελάτες μπορούν να παίξουν online τα αγαπημένα τους αριθμοπαιχνίδια, αλλά και να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις εκπλήξεις που φέρνει η Allwyn.

Η δυναμική έναρξη της νέας εποχής αποτυπώνεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και στον Πύργο του Πειραιά. Το εμβληματικό κτήριο έχει φωταγωγηθεί στα χρώματα της Allwyn, δημιουργώντας ένα μοναδικό νυχτερινό θέαμα, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Allwyn ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα.

To βίντεο που δημοσίευσε η Allwyn στα social media της είναι εντυπωσιακό: