Dell Technologies Forum 2022: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαραίτητος για την ανάπτυξη της οικονομίας

Σημαντικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, ο οποίος αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης, επιθυμεί να διαδραματίσει στη χώρα μας η Dell Technologies, η οποία και προβαίνει σε σημαντικές επενδύσεις για τον σκοπό αυτό.

Με τα λόγια αυτά άνοιξε τις εργασίες του φετινού Dell Technologies Forum 2022 ο Aleksandar Preradovic, γενικός διευθυντής της Dell Technologies για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στις προτεραιότητες της εταιρείας βρίσκονται οι υποδομές της Πληροφορικής, η ανάπτυξη κορυφαίων λύσεων με τη βοήθεια υπολογιστών και περιφερειακών για εφαρμογές, όπως τηλεργασία αλλά και για κρίσιμα θέματα όπως η ασφάλεια των δεδομένων. Ακόμη, η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια του Dell Technologies Forum, που πραγματοποιήθηκε στο ανακαινισμένο κτίριο του Ωδείου Αθηνών, στις 3 Νοεμβρίου, παρουσιάστηκαν στην κατηγορία των υποδομών ΙΤ προϊόντα και λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να επεκταθούν αναπτύσσοντας τα data center τους, αξιοποιώντας τεχνολογίες edge και υπηρεσίες σε multi cloud.

Στον τομέα της εργασίας παρουσιάστηκαν υπολογιστές, περιφερειακά και συστήματα που επιτρέπουν την αποδοτική εργασία από παντού, προσαρμοσμένα στο προφίλ των εργαζομένων σήμερα βάσει των διακριτών τους ρόλων και των συγκεκριμένων αναγκών τους.

Στον τομέα της ασφάλειας των δεδομένων παρουσιάστηκαν λύσεις και καινοτομίες που δημιουργούν το βέλτιστο πλέγμα ασφάλειας και ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο, με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και την διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας.

Όραμα για το μέλλον της τεχνολογίας και εμπνευσμένοι ομιλητές

Η Dell Technologies παρουσίασε επίσης και το πρωτοποριακό Concept Luna που εκφράζει την ολιστική προσέγγιση της εταιρείας γύρω από τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο του project αυτού, παρουσιάστηκε ο πρωτότυπος φορητός υπολογιστής που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Intel. Με την εφαρμογή μίας σειράς από επαναστατικές σχεδιαστικές ιδέες, τα εξαρτήματά του μπορούν να είναι άμεσα προσβάσιμα, να αντικαθίστανται εύκολα και να είναι επαναχρησιμοποιούμενα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τη χρήση πρωτογενών υλικών και διατηρώντας τα για μεγαλύτερο διάστημα. Εάν υλοποιηθούν όλες οι σχεδιαστικές ιδέες του Concept Luna, θα μπορούσε να υπάρξει μείωση κατά 50% στο συνολικό αποτύπωμα άνθρακα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες τους διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου. Ενδεικτικά, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Καθηγητής Επιστήμης Πληροφορικής, MIT, εισήγαγε το κοινό στη νέα εποχή και τις εφαρμογές της Τεχνητής Ευφυίας. Παράλληλα, ο Δημήτριος Γκρίτζαλης, Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έστρεψε την προσοχή στο μεταβαλλόμενο τοπίο των κυβερνο-απειλών. Επίσης, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, Head of Information and Telecommunications Technology Department, Port of Thessaloniki, ανέλυσε τις εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης που προσέδωσε το έργο ψηφιακής υποδομής Hyper-Converged στο Λιμένα Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των επιμέρους παρουσιάσεων και ομιλιών η Αντιγόνη Δόβα, field product manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα παρουσίασε τις νέες σειρές φορητών υπολογιστών αλλά και το concept των end users personas που περιλαμβάνει συνδυασμούς συστημάτων υπολογιστών, οθονών και περιφερειακών, ανάλογα με τις επαγγελματικές ανάγκες του κάθε χρήστη. Εξάλλου, ο Κώστας Κουμιώτης, IT Solutions Technical Sales για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, αναφέρθηκε στις τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα αποθήκευσης δεδομένων, στους servers καθώς και στις νέες τεχνολογίες ψύξης των συστημάτων αυτών με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από διάφορα στελέχη της Dell Technologies της περιοχής ΕΜΕΑ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την παρουσίαση της Filipa Petrovic NEE and SEE Marketing Leader, η οποία εξέθεσε το ζήτημα της ισότιμης παρουσίας των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας και τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η εταιρεία για να δημιουργήσει μια κουλτούρα ποικιλότητας και συμπεριληπτικότητας, η οποία επιτρέπει σε κάθε άτομο να έχει όλες τις ευκαιρίες να ξεδιπλώσει το ταλέντο και το πάθος του, συμβάλλοντας στην καινοτομία και την ανάπτυξη.

Στα θέματα συζήτησης των ενοτήτων του Forum περιλαμβάνονταν ακόμη η βιώσιμη καινοτομία στο περιβάλλον της κλιματικής αλλαγής, η καινοτομία στα σύγχρονα data centers, η ασφάλεια των δεδομένων, η τεχνολογία multi-cloud αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως ο μετασχηματισμός του Edge μέσω της πλατφόρμας λογισμικού της Dell Technologies.