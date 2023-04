O πολυαναμενόμενος 4ος και τελευταίος κύκλος της σειράς «Succession» ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στα Novacinema!

Η πολυπόθητη στιγμή για την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου 4ου και τελευταίου κύκλου της δημοφιλούς σειράς «Succession» έφτασε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό! Οι λάτρεις των σειρών, από την Παρασκευή 7 Απριλίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00 θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το νέο κύκλο με τα εκατομμύρια πιστών τηλεθεατών ανά τον κόσμο. Και όπως λέει και ο πρωταγωνιστής της σειράς Brian Cox στο promo trailer της Nova: «Γεια σου Ελλάδα. Είμαι ο Μπράιαν Κοξ. Μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο από τον 4ο κύκλο του Succession. Αποκλειστικά στο Novacinema».

Η κοινωνική δραματική σειρά «Succession» ρίχνει αυλαία και οι συνδρομητές της NOVA θα δουν πως η πώληση του ομίλου Waystar Royco πλησιάζει. Η προοπτική της σεισμικής αυτής πώλησης προκαλεί υπαρξιακό άγχος και διάσπαση στους Ρόι, καθώς αγωνιούν να δουν πώς θα είναι η ζωή τους μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι Brian Cox (Logan Roy), Jeremy Strong (Kendall Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Sarah Snook (Shiv Roy), Alan Ruck (Connor Roy), Nicholas Braun (Greg Hirsch), Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans), J. Smith-Cameron (Gerri Kellman).

Παράλληλα, στο Novacinema4, έρχεται από τη Δευτέρα 3 Απριλίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 και η νέα σειρά «Don’t Leave Me» στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe. Η δραματική σειρά «Don’t Leave Me» από τους δημιουργούς των σειρών Gomorra and ZeroZeroZero και με τους Vittoria Puccini, Alessandro Roja, Sarah Felberbaum στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, δείχνει πως η Έλενα ζει και εργάζεται στη Ρώμη, όπου κυνηγά ένα δίκτυο παιδόφιλων. Όταν το άψυχο κορμί ενός παιδιού βρίσκεται στη Βενετία, η Έλενα αναγκάζεται να επιστρέψει στην πόλη που μυστηριωδώς εγκατέλειψε πριν είκοσι χρόνια.

Οι σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημέρων.