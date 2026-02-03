Ο Όμιλος ONEX υπογράφει Μνημόνιο Συνεργασίας με την κορεατική SSRST για την κατασκευή τροχαίου υλικού στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ONEX προχώρησε στη δημιουργία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems (ONEX RSIS), μιας νέας εταιρικής οντότητας με αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένης βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα του τροχαίου υλικού και των ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων.

Στόχος της ONEX RSIS είναι η κατασκευή, συναρμολόγηση, αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη σιδηροδρομικών οχημάτων, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες βαριές βιομηχανικές υποδομές του Ομίλου ONEX στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 2 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων ONEX στην Ελευσίνα εκδήλωση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Ομίλου ONEX και της κορυφαίας κορεατικής εταιρείας Sung Shin Rolling Stock Technology Ltd. (SSRST), με στόχο τη διερεύνηση και ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της σιδηροδρομικής βιομηχανίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Ευάγγελος Λιάκος, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, κ. Τζου–Σογκ Λιμ.

Η τοποθέτηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ONEX, κ. Πάνου Ξενοκώστα

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX, κ. Πάνος Ξενοκώστας, παρουσίασε τη νέα επένδυση του Ομίλου στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι αποτέλεσε συνειδητή επιλογή επαναφοράς της παραγωγής και της βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε από τη Σύρο με την αναγέννηση των Ναυπηγείων και συνεχίστηκε στην Ελευσίνα, με την ολοκλήρωση ενός από τα μεγαλύτερα εν λειτουργία ναυπηγικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα.

Ο κ. Ξενοκώστας υπενθύμισε ότι ο Όμιλος επένδυσε την προηγούμενη περίοδο σε νέα γραμμή παραγωγής για την κατασκευή νέων ρυμουλκών, ενώ ήδη οι πρώτες παραγγελίες από Έλληνες πλοιοκτήτες είχαν ξεκινήσει.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας νέας βιομηχανικής δραστηριότητας που επανέφερε στη ζωή έναν τομέα ανενεργό επί δεκαετίες, την υποστήριξη του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας με την SSRST στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων συντήρησης και, προοπτικά, συμπαραγωγής τροχαίου υλικού στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε, η ONEX προχώρησε σε επενδύσεις αναβάθμισης εξοπλισμού και εργαστηρίων, ώστε να παρέχονταν καθετοποιημένες υπηρεσίες συντήρησης σε μηχανές, πλατφόρμες και βαγόνια, καλύπτοντας τόσο το μηχανολογικό και δομικό σκέλος όσο και το ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και υλικοτεχνικό μέρος.

Παράλληλα, προβλέφθηκε η δημιουργία clean rooms και εγκαταστάσεων δοκιμών σε ελεγχόμενο και ανοικτό χώρο, ώστε το τροχαίο υλικό να παραδίδεται ασφαλές και πλήρως λειτουργικό.

Ο επικεφαλής του Ομίλου ONEX υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη λιμενικών και ναυπηγικών υποδομών απαιτούσε σύνδεση με dry ports και αποτελεσματικές σιδηροδρομικές μεταφορές, με βασικό ζητούμενο την αξιοπιστία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι επενδύσεις αναμενόταν να ξεπεράσουν τα 20 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας το οικονομικό αποτύπωμα της περιοχής και συμβάλλοντας στη βιομηχανική ανεξαρτησία της χώρας.

Η τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, επεσήμανε ότι τα Ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα αποτέλεσαν ουσιαστικό παράδειγμα επανεκκίνησης για την ελληνική βιομηχανία και τη ναυπηγική δραστηριότητα.

Υπενθύμισε ότι το 2022 υλοποιήθηκε το σχέδιο εξυγίανσης που επανεκκίνησε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, τονίζοντας τη συμβολή των ΗΠΑ μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας DFC, με χρηματοδότηση ύψους 125 εκατ. δολαρίων.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε σύμβολο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ και ενίσχυσε τη δυνατότητα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των ναυπηγείων σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νομοθετική πρωτοβουλία που άνοιξε τον δρόμο ώστε το λιμάνι των Ναυπηγείων Ελευσίνας να εξελιχθεί σε ενεργειακό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο, ενισχύοντας τον ρόλο της περιοχής στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems, ως επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ, η οποία προβέπει τη δημιουργία τουλάχιστον 100 νέων θέσεων εργασίας.

Όπως ανέφερε, το νέο σχήμα στοχεύει στην ανάπτυξη κέντρου παραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού και ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων, αξιοποιώντας τις υποδομές των ναυπηγείων και επενδύοντας στην εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και μηχανικών.

Ειδική αναφορά έγινε στην εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων συμπαραγωγής SKD/CKD με τελική συναρμολόγηση στην Ελλάδα, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές και την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της χώρας.

Τέλος, αναφέρθηκε στο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελευσίνας λόγω της σύνδεσής της με το Θριάσιο και το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, καθώς και στη δυνατότητα απευθείας φόρτωσης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, που εκτιμήθηκε ότι μπορεί να μειώσει το κόστος logistics κατά 15% έως 20%, να περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να ενισχύσει τις συνδυασμένες μεταφορές.

Η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, υπογραμμίζοντας ότι ο τομέας είχε ανάγκη από ανάταξη, αναβάθμιση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Αναφέρθηκε στις πρόσφατες συμφωνίες και διεθνείς συνεργασίες που είχαν προχωρήσει για την ανανέωση του στόλου και τη βελτίωση των υποδομών και τόνισε ότι η δημιουργία της ONEX RSIS, σε συνεργασία με την κορεατική SSRST, συμβάλει στην επαναφορά δυνατοτήτων τρενοεπισκευής, αναβάθμισης και συμπαραγωγής τροχαίου υλικού στην Ελλάδα, με μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην προσφορά των εργαζομένων στα Ναυπηγεία, επισημαίνοντας ότι η συμβολή τους αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση τέτοιων βιομηχανικών εγχειρημάτων και για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας των υποδομών.

Η τοποθέτηση της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε ότι η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας επιχειρηματικής οντότητας για την ONEX και ενός νέου κεφαλαίου βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ έμπιστων συμμάχων.

Επίσης τόνισε «σύμφωνα με όσα έχουν συζητηθεί, ένας βασικός στόχος του Προέδρου Τραμπ είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σε “κόμβο” για την περιοχή».

Οι ΗΠΑ, υπογράμμισε, θέλουν να σταθούν στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, με έμφαση στις σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Η σημερινή συμφωνία, πρόσθεσε, είναι μόνο η αρχή και ότι θα ακολουθήσει περισσότερη συνεργασία, καθώς αυτό που χτίζεται τώρα είναι ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου σχεδίου που αφορά μεταφορές, υποδομές και συνολικά τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού “hub”.

Τέλος ανέφερε ότι η τεχνολογία και η βιομηχανική δυνατότητα της ONEX, σε συνδυασμό με ελληνική τεχνογνωσία και εμπειρία, μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή αναδεικνύουν το εύρος που μπορεί να έχει η διεθνής συνεργασία όταν συνδέεται με δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και υψηλών προδιαγραφών.

Η τοποθέτηση του Πρέσβεως της Δημοκρατίας της Κορέας στην Αθήνα, κ. Τζου–Σογκ Λιμ

Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Αθήνα, κ. Τζου–Σογκ Λιμ, ανέφερε ότι η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου ONEX και της SSRST αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της βιομηχανικής συνεργασίας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών–Κορέας, επισημαίνοντας ότι τέτοιου τύπου συνεργασίες αποκτούν βιωσιμότητα όταν καθοδηγούνται από εταιρείες που επενδύουν και καινοτομούν “επί τόπου”.

Όπως σημείωσε, η τεχνική εμπειρία της SSRST στη μαζική παραγωγή σιδηροδρομικών οχημάτων μπορεί να υποστηρίξει την επιτυχία του εγχειρήματος, ενώ η σύνδεση λιμενικής και σιδηροδρομικής υποδομής με τη βιομηχανική βάση μπορεί να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της SSRST, κ. Τσάρλς Πάρκ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SSRST, κ. Τσάρλς Πάρκ, χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας ορόσημο για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των δύο εταιρειών και για την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης βιομηχανικής εταιρικής σχέσης.

Τόνισε ότι η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για κοινή δράση που συνδύαζε προηγμένη τεχνολογία, βιομηχανικές δυνατότητες και κοινή φιλοδοξία για ουσιαστική συμβολή στο μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών και της βαριάς βιομηχανίας.

Τι προβλέπει το Μνημόνιο Συνεργασίας ΟΝΕΧ RSIS και SSRST

Η ONEX Rolling Stock & Integrated Systems (ONEX RSIS)

Η ONEX RSIS φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε Εθνικός κόμβος για τη βιομηχανία και τον σιδηρόδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, λειτουργώντας ως:

Περιφερειακό κέντρο παραγωγής τροχαίου υλικού,

Ολοκληρωμένο MRO, Upgrade, Retrofit & Life Support Center,

Θεμέλιο μακροχρόνιας εθνικής βιομηχανικής συνέχειας,

Κρίσιμος παράγοντας ανθεκτικότητας των εθνικών μεταφορικών υποδομών,

Και ο πλέον αξιόπιστος εθνικός βιομηχανικός εταίρος για τροχαίο υλικό και ολοκληρωμένα σιδηροδρομικά συστήματα στην περιοχή.

Η ανάπτυξη της ONEX RSIS βασίζεται στην αξιοποίηση του μεγαλύτερου εθνικού κόμβου βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για συγκέντρωση τεχνογνωσίας, παραγωγικής ικανότητας και ανθρώπινου δυναμικού σε έναν ενιαίο βιομηχανικό πυλώνα.

Η κορεατική SSRST

Η SSRST, με έδρα τη Δημοκρατία της Κορέας, δραστηριοποιήθηκε από το 1990 στον σχεδιασμό, τη μηχανολογία και την κατασκευή τροχαίου υλικού και διέθετε εμπειρία άνω των 30 ετών στην παραγωγή φορείων (bogies), επιβατικών βαγονιών και ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών πλατφορμών, με παρουσία σε αγορές της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλάμβανε συρμούς μετρό, επιβατικά τρένα intercity, ηλεκτροκίνητες και πετρελαιοκίνητες μονάδες (EMUs/DMUs), τουριστικούς συρμούς και ειδικά οχήματα συντήρησης, με δυνατότητα προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN).

Το Μνημόνιο Συνεργασίας

Το Μνημόνιο Συνεργασίας είχε μη δεσμευτικό χαρακτήρα και θέτει το πλαίσιο τεχνικών και εμπορικών συζητήσεων που αφορούν: