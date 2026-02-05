Ο Όμιλος ONEX εντάσσεται στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος και συμμετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.) αποφάσισε την επίσημη ένταξη του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies ως μέλους της Ένωσης, καθώς και τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιό της.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της στρατηγικής κατεύθυνσης του Ομίλου ONEX για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κόμβου (integrated hub) ο οποίος θα συνδέει λειτουργικά και επιχειρησιακά κρίσιμες υποδομές, υπηρεσίες και παραγωγικές δυνατότητες.

Η θεσμική συμμετοχή του Ομίλου ONEX στο κεντρικό συλλογικό όργανο των ελληνικών λιμένων θέτει τις βάσεις για:

Πιο δομημένη συνεργασία με τους λιμενικούς φορείς.

Αποτελεσματικότερο συντονισμό σε έργα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης.

Προώθηση ενιαίας προσέγγισης στον σχεδιασμό και την αξιοποίηση λιμενικών και βιομηχανικών δυνατοτήτων.

Στόχος είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρησιακής επάρκειας του ελληνικού λιμενικού συστήματος, σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών προκλήσεων και μεταβαλλόμενων γεωοικονομικών συνθηκών.

Η ένταξη του Ομίλου ONEX στην Ε.ΛΙΜ.Ε. επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, διασυνδεδεμένου και ανθεκτικού πλαισίου ανάπτυξης για τα ελληνικά λιμάνια και τη βιομηχανία που τα υποστηρίζει.