Ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League ξεκινάει με εσένα

Ημερομηνία σταθμός: 31 Μαΐου 2025. Δύο κορυφαίες ομάδες φθάνουν στο τέλος της διαδρομής, για να διεκδικήσουν το τρόπαιο της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της Ευρώπης και η Εθνική Τράπεζα, σου δίνει τη δυνατότητα να το ζήσεις από κοντά, στις κερκίδες της Allianz Arena στο Μόναχο.

Χρησιμοποίησε τώρα τις πιστωτικές κάρτες Mastercard® της Εθνικής Τράπεζας ή την κάρτα Dual* στις καθημερινές σου συναλλαγές, από 24/02/2025 έως και 30/03/20225, και διεκδίκησε ένα διπλό εισιτήριο για να ζήσεις μία ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία.

Κάθε σου συναλλαγή ισοδυναμεί και με μία συμμετοχή στην κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν 6 τυχεροί που θα κερδίσουν διπλά εισιτήρια για τον τελικό του UEFA Champions League. Στα εισιτήρια συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης και διήμερης διαμονής.

Αν θέλεις κι εσύ λοιπόν να μη λείπεις από τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, χρησιμοποίησε στις καθημερινές συναλλαγές την πιστωτική σου κάρτα Mastercard ή την κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα.

Και αν δεν έχεις ακόμα πιστωτική κάρτα ή κάρτα Dual* μπορείς να την αποκτήσεις εύκολα και απλά από το Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την κάρτα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σου ανάγκες. Οι κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, Silver, Gold, Black και Dual* είναι εδώ και προσφέρουν ευελιξία, επιβράβευση σε κάθε σου συναλλαγή με το πρόγραμμα Go For More, ασφάλιση σε κάθε σου ταξίδι και πολλά ακόμη προνόμια!

Οι κερκίδες του Μονάχου σε περιμένουν, γιατί ο τελικός του UEFA Champions League ξεκινάει με εσένα!

Τα εισιτήρια αποτελούν προσφορά της Mastercard, επίσημου χορηγού του UEFA Champions League.

Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr

* Αφορά τις συναλλαγές που διενεργούνται με την πιστωτική λειτουργικότητα της κάρτας.