Nvidia: Ιστορικό ορόσημο - Μια ανάσα από το να φτάσει η αξία της τα 5 τρισεκατ. δολάρια

Η Nvidia την Τετάρτη είναι πολύ κοντά στο να γίνει η πρώτη εταιρεία που ξεπερνά τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, έπειτα από μια εντυπωσιακή άνοδο που έκανε την εταιρεία κατασκευής τσιπ το Νο.1 στην έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μετοχές της εταιρείας με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας σημειώνουν άνοδο 2,8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αφού ο CEO του ομίλου, Τζένσεν Χουάνγκ, ανακοίνωσε παραγγελίες για τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης αξίας 500 δισ.δολαρίων και αποκάλυψε σχέδια για την κατασκευή επτά υπερυπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι ανακοινώσεις του Χουάνγκ, που έγιναν στη διάσκεψη προγραμματιστών της Nvidia στην Ουάσινγκτον, ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον ρόλο της εταιρείας στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας από τους υπερυπολογιστές, που κατασκευάστηκε με την Oracle θα φιλοξενήσει 100.000 τσιπ Blackwell της Nvidia.

Η άνοδος της Nvidia προς μια αποτίμηση 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έρχεται την στιγμή που η Apple και η Microsoft ξεπέρασαν τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, εντασσόμενες στις τάξεις των τεχνολογικών κολοσσών που αναδιαμορφώνουν τις παγκόσμιες αγορές.

Η Apple έφτασε το στόχο την Τρίτη χάρη στις ισχυρές πωλήσεις του iPhone 17, ενώ η Microsoft τον ανέκτησε μετά την αποτίμηση της συμμετοχής της στην OpenAI στα 135 δισεκατομμύρια δολάρια.