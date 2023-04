NOVA: Ένα... Πασχαλινό αυγό γεμάτο Jurassic Park, «Πέππα: Το Γουρουνάκι» και μία οικογενειακή ζώνη για κάθε ηλικία και ατελείωτη διασκέδαση!

H NOVA, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με αφορμή το Πάσχα, προσφέρει στους συνδρομητές της από την Παρασκευή 7 Απριλίου - Κυριακή 23 Απριλίου, μία ξεχωριστή ζώνη «Easter Adventure Park» με ταινίες για κάθε ηλικία, για όλα τα γούστα και ατελείωτη διασκέδαση αλλά και την υπέροχη «Πέππα: Το Γουρουνάκι»!

Πιο αναλυτικά, από τις 7-23/4, το Novacinema2 είναι η καλύτερη πασχαλινή παρέα, για μικρούς και μεγάλους με τη ζώνη «Easter Adventure Park»! Κάθε μέρα στις 20:00, οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις καλύτερες οικογενειακές ταινίες, κωμωδίες, κινούμενα σχέδια, όπως: «Curious George», «How to Train Your Dragon 2», «The Angry Birds Movie», «Boss Baby Family Business», «Nim’s Island», «The Addams Family 2», «Peter Rabbit 2: The Runaway», «Cloudy with a Chance of Meatballs 2», «Turbo», «Benjamin the Elephant», «Penguins of Madagascar». Παράλληλα, τα Σαββατοκύριακα (20:00) οι συνδρομητές… θα χαθούν στον περιπετειώδη κόσμο του Jurassic και θα απολαύσουν στο Novacinema2 τις ταινίες «Jurassic Park», «The Lost World: Jurassic Park», «Jurassic Park III», «Jurassic World», «Jurassic World: Dominion».

Οι μικροί φίλοι όμως θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την υπέροχη βρετανική προσχολική σειρά κινουμένων σχεδίων του Astley Baker, «Πέππα: Το Γουρουνάκι» στην ΕΟΝ με νέες πασχαλινές περιπέτειες, αλλά και το «Easter Adventure Park» στην ΕΟΝ, μια κατηγορία γεμάτη οικογενειακές ταινίες και κινούμενα σχέδια.