Στο ρόλο της Nexi Ελλάδος, θυγατρικής του Ομίλου Nexi, του ευρωπαϊκού ηγέτη PayTech, ως enabler των επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές πληρωμές, αναφέρθηκε ο Νίκος Παπαδόγλου, Chief Commercial Officer της εταιρείας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 8ο Payments 360 Conference, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στη συζήτηση με τίτλο «Acquirers' Challenges & Contribution in view of the new EU Instant Payments’ Framework», ο κ. Παπαδόγλου αναφέρθηκε, αρχικά, στην έως τώρα πορεία της εταιρείας στην Ελλάδα και στα κανάλια που αναπτύσσει για να προσεγγίσει αλλά και να ενδυναμώσει τη σχέση με τους εμπόρους και την εμπειρία τους με την εταιρεία και τα προϊόντα της.

Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε ότι η Nexi βρίσκεται ήδη σε μια φάση πιλοτικής εφαρμογής του digital onboarding της σε επιλεγμένους πελάτες, προετοιμάζοντας το έδαφος για την προσθήκη και του ψηφιακού αυτού «εργαλείου» στα υφιστάμενα κανάλια της, το επερχόμενο διάστημα.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Παπαδόγλου επισήμανε τη δέσμευση της Nexi για διαρκή ενίσχυση και βελτίωση της εμπειρίας που προσφέρει σε εμπόρους και καταναλωτές. Μια δέσμευση που υλοποιείται μέσα από τη συστηματική επένδυσή της στην καινοτομία, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που «απαντούν» στην ανάγκη για εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές. Ενδεικτικό αυτής, το Nexi eMerchants, το δωρεάν self- service portal παρακολούθησης συναλλαγών που ανέπτυξε η εταιρεία για τη στήριξη των εμπόρων, καθώς και καινοτόμες λύσεις όπως το Nexi SoftPOS, την εφαρμογή που μετατρέπει οποιαδήποτε συσκευή android σε τερματικό POS – μια λύση που η Nexi εισήγαγε από τους πρώτους στην αγορά, και η οποία σημειώνει σημαντική αύξηση, εξαιτίας και των κρατικών αλλαγών για την υποχρεωτικότητα.

«Παρότι δεν έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ψηφιακής εκπαίδευσης, στην Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτατα ο τομέας των ψηφιακών πληρωμών και σίγουρα με τη βοήθεια των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, όπως η υποχρεωτικότητα των POS και η διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές, θα επισπευσθεί η υιοθέτησή τους από το ευρύ κοινό» δήλωσε ο κ. Παπαδόγλου, «Σε όλες τις σημαντικές αλλαγές, ωστόσο, γίνεται πάντα ένα βήμα πίσω με σκοπό να προχωρήσουμε δύο βήματα μπροστά. Ως Nexi είμαστε αισιόδοξοι για την ψηφιακή αυτή μετάβαση, και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες σε αυτή τη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις και με όλους τους δυνατούς τρόπους ακόμη και με τη χρήση των instant payments».