Netcompany Hackathon Thessaloniki: Βραβεύτηκαν οι τρεις πιο καινοτόμες ιδέες φοιτητών στη Θεσσαλονίκη

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Netcompany Hackathon Thessaloniki 2026, μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε φέτος για δεύτερη χρονιά και εξελίσσεται σε θεσμό για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τη διοργάνωση πραγματοποίησε η Netcompany, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συμμετοχή της φοιτητικής κοινότητας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με 173 φοιτητές να σχηματίζουν 67 ομάδες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω σε πραγματικές προκλήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας που έθεσε η εταιρεία, ενισχύοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Οι τρεις ομάδες που βραβεύτηκαν, συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες από τη κριτική επιτροπή, η οποία απαρτιζόταν από στελέχη της Netcompany.

1ο βραβείο: Απονεμήθηκε στον Γεώργιο Κουτρούτσιο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, για την ανάπτυξη μιας έξυπνης πλατφόρμας, η οποία λειτουργεί σαν ψηφιακός σύμβουλος για επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα μετατρέπει επιχειρησιακά δεδομένα σε ένα ζωντανό «χάρτη κινδύνου» και προτείνει έτοιμα πλάνα αντίδρασης σε περιστατικά.

2ο βραβείο: Απονεμήθηκε στην ομάδα «Lurkas» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την ανάπτυξη πλατφόρμας που παρακολουθεί δίκτυα σε πραγματικό χρόνο, αναλύει απειλές με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και εκτελεί αυτόματα εντολές, ώστε να προστατεύσει τα δίκτυα από κυβερνοεπιθέσεις.

3ο βραβείο: Απονεμήθηκε στην ομάδα «Kickback» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την ανάπτυξη ενός αυτόνομου AI-agent για τη δημιουργία εφαρμογών. Ο χρήστης περιγράφει τι εφαρμογή χρειάζεται και ο ΑΙ-agent σχεδιάζει την αρχιτεκτονική cloud, επιλέγει τις κατάλληλες υπηρεσίες και δημιουργεί παραγωγικά διάγραμματα υποδομής.

Ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Διευθυντής γραφείου Θεσσαλονίκης Netcompany SEE, δήλωσε σχετικά: «Η μεγαλύτερη επιτυχία για εμάς είναι να βλέπουμε τους νέους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους, να συνεργάζονται και να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε κάτι πραγματικά δημιουργικό. Η πόλη διαθέτει ένα εξαιρετικό δυναμικό και είναι ευθύνη όλων μας να το στηρίξουμε, να του δώσουμε ευκαιρίες και τα κατάλληλα εφόδια για να εξελιχθεί».

Αναφερόμενος στην παρουσία της Netcompany στη Θεσσαλονίκη, τόνισε: «Για τη Netcompany, η Θεσσαλονίκη αποτελεί πυρήνα ανάπτυξης και καινοτομίας, στον οποίο επενδύουμε σταθερά εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Το γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη αριθμεί περισσότερους από 360 συναδέλφους και μεγαλώνουμε συνεχώς. Μάλιστα, φέτος ανοίξαμε και δεύτερο γραφείο, αυτή τη φορά στο κέντρο της πόλης, στην οδό Τσιμισκή. Συνεχίζουμε με την ίδια φιλοδοξία: να ενισχύουμε το τοπικό ταλέντο και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Βόρειας Ελλάδας».

Ο κ. Νικόλαος Τζόλλας, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε: «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης στηρίζουν σταθερά πρωτοβουλίες όπως το Hackathon της Netcompany, που αναδεικνύουν τις ψηφιακές δεξιότητες και το ταλέντο των φοιτητών από τα πανεπιστήμια της περιοχής μας. Η δυναμική συμμετοχή των νέων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επιβεβαιώνει ότι η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει ένα ισχυρό και πολλά υποσχόμενο ανθρώπινο κεφάλαιο στον τομέα της τεχνολογίας. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε δράσεις που καλλιεργούν την καινοτομία, ενδυναμώνουν τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς και συμβάλλουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιοχής μας».