Νέος Group CFO στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ – επερχόμενες διοικητικές αλλαγές

Η Titan S.A. (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, από την 1η Νοεμβρίου 2025, ο Μιχάλης Κολακίδης θα αποχωρήσει από τον ρόλο του Group CFO του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, έπειτα από συνολικά 17 χρόνια στη θέση και ανεκτίμητη συμβολή στην ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την οικονομική ακεραιότητα του Ομίλου.

Ο κ. Κολακίδης θα συνεχίσει στον ρόλο του Managing Director της Titan S.A. και του Προέδρου της Διευθυντικής Ομάδας (“Management Committee”), ενώ παραμένει Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan S.A. Θα συμμετέχει, επίσης, σαν μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, Marcel Cobuz, για την υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών, όπως συγχωνεύσεων και εξαγορών, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου. Επίσης, παραμένει Μη Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan America S.A.

Ο Γιάννης Ιωάννου θα ενταχθεί στην Titan S.A. ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Διευθυντικής Ομάδας (“Management Committee”) τον Ιούλιο του 2025 και θα αναλάβει τον ρόλο του Group CFO από την 1η Νοεμβρίου 2025, αναφερόμενος στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου.

Με κυπριακή υπηκοότητα, ο κ. Ιωάννου είναι ένα διεθνώς καταξιωμένο ανώτατο στέλεχος και σύμβουλος Διοικητικών Συμβουλίων με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικούς ρόλους σε διευθύνσεις οικονομικών, στρατηγικής και μετασχηματισμού σε διαφορετικούς κλάδους και γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ. Στο παρελθόν, κατείχε τη θέση του CFO και ανώτατους ρόλους στρατηγικού σχεδιασμού για πάνω από 16 χρόνια στην PepsiCo στην Ελλάδα, την Ισπανία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Έχει, επίσης, διατελέσει CFO σε Ομίλους με οικογενειακή πλειοψηφική

μετοχική βάση στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας τη διεθνή τους επέκταση και τη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Έχει επίσης οδηγήσει με επιτυχία την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αρχική δημόσια προσφορά στο NASDAQ (IPO).

Ο κ. Ιωάννου είναι κάτοχος MBA και BSc (Hons) στο Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο Florida State των ΗΠΑ. Είναι Ορκωτός Λογιστής πιστοποιημένος από το ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Διαθέτει, επίσης, πιστοποίηση στο Leadership Coaching από το INSEAD.