Κορυφαίες εταιρείες-πρωταγωνιστές σε διαφορετικούς τομείς της Ελληνικής επιχειρηματικότητας προχωρούν σε συνεργασία με την Polygreen, υιοθετώντας το πρωτοποριακό πρόγραμμα Just Go Zero της Polygreen, για την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μέσω του καινοτόμου προγράμματος κυκλικής οικονομίας Just Go Zero, τα ρεύματα αποβλήτων διαχωρίζονται στην πηγή, συλλέγονται από χώρους γραφείων και από καταστήματα και αξιοποιούνται με στόχο να αποκτήσουν δεύτερη ζωή.

Η τράπεζα Optima bank, το πολυκατάστημα Public Συντάγματος και η εταιρεία παροχής πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Qualco, «ανοίγουν» την κατηγορία δραστηριοποίησης τους στο δίκτυο συνεργατών του προγράμματος Just Go Zero της εταιρείας Polygreen για την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων τους.

H Polygreen ταυτόχρονα καλωσορίζει τη συνεργασία με την αλυσίδα εστιατορίων McDonald’s, την ασφαλιστική εταιρεία Interamerican και το εστιατόριο IT σε Κολωνάκι και Χαλάνδρι, που πρωτοπορούν στην εκάστοτε αγορά δραστηριοποίησης τους, καθώς είναι οι πρώτοι που ενσωματώνουν στη λειτουργία και τη φιλοσοφία τους περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές.

Στις νέες συνεργασίες περιλαμβάνεται, επιπλέον, το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., η Εταιρεία Επικοινωνίας Socialdoo, το boutique fitness studio FFreak και το κέντρο περιποίησης και ομορφιάς LOOKS Beauty Boutique. Κάθε μία από αυτές σηματοδοτεί τη διάδοση της φιλοσοφίας για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών από νέους κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης για ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο Λαυρέντης Αλβέρτης, Γενικός Διευθυντής της Polygreen, στο πλαίσιο της επέκτασης του δικτύου συνεργατών του προγράμματος Just Go Zero, σχολίασε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να καλωσορίζουμε τους νέους συνεργάτες μας, οι οποίοι πρωτοπορούν και αποδεικνύουν, έμπρακτα, ότι αναλαμβάνουν το μερίδιο της περιβαλλοντικής τους ευθύνης, για ένα λειτουργικό σύστημα αειφορίας. Με στρατηγικές συνέργειες και με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, οικοδομούμε όλο και ταχύτερα τον στόχο μας για τη δημιουργία του πρώτου one-stop shop στην Ελλάδα στον τομέα της κυκλικής διαχείρισης των αποβλήτων».

Αποστολή της εταιρείας Polygreen είναι η αλλαγή της περιβαλλοντικής κουλτούρας μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Το Just Go Zero by Polygreen σχεδιάζει και υλοποιεί, από το 2021, καινοτόμες εξατομικευμένες και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης για όλα τα ρεύματα αποβλήτων, δηλαδή για οργανικά υλικά, ανακυκλώσιμα αλλά και ειδικά ρεύματα αποβλήτων όπως μπαταρίες, λάμπες, μελάνια, ηλεκτρονικές συσκευές, αποτσίγαρα, ρούχα και παπούτσια, για χώρους εργασίας και εκδηλώσεις.