NEO almora PLUS ENERGY για ενέργεια και ενυδάτωση

Ένα νέο σκεύασμα για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων ενέργειας και τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού κυκλοφόρησε πρόσφατα η ΕLPEN, εμπλουτίζοντας την ήδη επιτυχημένη σειρά προϊόντων almora PLUS. Το almora PLUS ENERGY είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σε αναβράζουσα μορφή που συνδυάζει Ηλεκτρολύτες (Na, Cl, K) με Καφεΐνη, Βιταμίνες του συμπλέγματος B (Β6, Β9, Β12) και Βιταμίνη C.



Η βέλτιστη λειτουργία του οργανισμού συνδέεται με τη σωστή ενυδάτωση, καθώς αυτή συμβάλλει στην καλή υγεία του σώματος. Ήπια έως μέτρια επίπεδα αφυδάτωσης μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση σε εργασίες που απαιτούν βραχυπρόθεσμη μνήμη, αντιληπτική ικανότητα, και ψυχοκινητικές δεξιότητες. Επιπλέον, η ενέργεια και η διατήρηση των αυξημένων επιπέδων της είναι στενά συνδεδεμένη με το αίσθημα καλής διάθεσης, αντοχής και γενικότερα της ικανότητας του ατόμου να εκτελεί πνευματικές και σωματικές εργασίες.



Το NEO almora PLUS ENERGY είναι συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, τη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας αλλά και στη μείωση της κούρασης και τη φυσιολογική νευρική λειτουργία. Προτείνεται για όσους νιώθουν μέσα στην ημέρα τα επίπεδα της ενέργειας τους να μειώνονται, αισθάνονται εξαντλημένοι και θέλουν να αντιμετωπίσουν την κούραση και την κόπωση που τους καταβάλει. Το almora PLUS ENERGY προσφέρει ενέργεια με τη δύναμη της ενυδάτωσης και της ειδικής του σύνθεσης. Διατίθεται σε συσκευασία των 25 αναβράζοντων δισκίων και είναι κατάλληλο για ενήλικες.