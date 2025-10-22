Νέες καταγγελίες εις βάρος της Apple για παράβαση των κανονισμών της ΕΕ

Η Apple βρέθηκε αντιμέτωπη την Τετάρτη με καταγγελία προς τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού από δύο οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του App Store και των συσκευών της, κατηγορούμενη για παραβίαση των νέων κανόνων που στοχεύουν στον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η κοινή καταγγελία των οργανώσεων Article 19 και της Γερμανικής Εταιρείας για τα Ατομικά Δικαιώματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να αποτελέσει ακόμη έναν πονοκέφαλο για την Apple, η οποία είχε ήδη προβεί σε καταβολή προστίμου ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA).

Η Apple, η οποία έχει υποστηρίξει ότι οι κανόνες της διασφαλίζουν πως οι αγορές πληρούν συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των χρηστών και των προγραμματιστών, απέρριψε τους ισχυρισμούς ως ψευδείς και επέρριψε την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η Επιτροπή επιβάλλει πώς θα λειτουργεί το κατάστημά μας και μας αναγκάζει σε επιχειρηματικούς όρους που προκαλούν σύγχυση στους προγραμματιστές και είναι επιζήμιοι για τους χρήστες», ανέφερε η Apple σε μήνυμά της μέσω email.



«Πριν από μήνες, ενημερώσαμε την Επιτροπή για τα σχέδιά μας να προχωρήσουμε σε πρόσθετες αλλαγές σχετικά με τις απαιτήσεις των εγγυητικών επιστολών για να προσφέρουμε περισσότερη ευελιξία στους προγραμματιστές, αλλά η Επιτροπή μας ζήτησε να μην το κάνουμε», πρόσθεσε.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της Ε.Ε., δήλωσε ότι γνωρίζει την υποβολή της καταγγελίας.

«Οι συνεισφορές από τρίτους είναι πολύ σημαντικές για την αποτελεσματική εφαρμογή του DMA», ανέφερε εκπρόσωπος της Επιτροπής.



«Ήδη εξετάζουμε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα, καθώς αυτή τη στιγμή ζητούμε σχόλια από συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τους επιχειρηματικούς όρους της Apple και επιβλέπουμε τακτικά τη συμμόρφωση των “πυλωρών” (gatekeepers)».



Ο DMA καθορίζει έναν κατάλογο κανόνων για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, με στόχο να επιτρέψει σε μικρότερους ανταγωνιστές να εισέλθουν σε αγορές που κυριαρχούνται από τους κολοσσούς του κλάδου και να προσφέρει στους χρήστες περισσότερες επιλογές.

Η καταγγελία εστιάζει στους επιχειρηματικούς όρους και προϋποθέσεις της Apple για το App Store και τα λειτουργικά συστήματα iOS και iPadOS, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα μικρότερων επιχειρήσεων με τις συσκευές της Apple.

Επιπλέον, επισημαίνει τους περιορισμούς στην εγκατάσταση και χρήση εφαρμογών και εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών τρίτων, οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία, βλάπτουν τις επιχειρήσεις και τους τελικούς χρήστες, παραβιάζοντας τον DMA.

Οι οργανώσεις εστιάζουν ιδιαίτερα στην απαίτηση της Apple για εγγυητική επιστολή ύψους 1 εκατ. ευρώ (stand-by letter of credit - SBLC) από τους προγραμματιστές που επιθυμούν είτε να διανέμουν εφαρμογές μέσω του App Store, είτε να εγκαταστήσουν τρίτο App Store ως εγγενή εφαρμογή στο iOS ή iPadOS.

«Μια εγγυητική επιστολή ύψους 1.000.000 ευρώ μπορεί να επιφέρει ετήσιο επαναλαμβανόμενο κόστος και απαιτήσεις εξασφαλίσεων που πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν», αναφέρεται στην 16σέλιδη καταγγελία που είδε το πρακτορείο Reuters.



Οι οργανώσεις καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει πρόστιμο στην Apple. Σύμφωνα με τον DMA, οι κυρώσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.





