Νέα πρωτοβουλία από την Allwyn για τη δημόσια υγεία: Ανακαινίζει το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» και ενισχύει την ογκολογική περίθαλψη της χώρας

Ένα νέο, ελπιδοφόρο κεφάλαιο για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ», στον Πειραιά, σηματοδοτεί η πρωτοβουλία της Allwyn για την πλήρη ανακαίνισή του.

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση, που δίνει νέα πνοή στο ιστορικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο συμπληρώνει 59 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στη μάχη κατά του καρκίνου, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες ασθενείς και τις οικογένειές τους και τις επόμενες δεκαετίες.

Το εμβληματικό έργο αναβάθμισης των υποδομών και της φροντίδας των ασθενών, που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Allwyn, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη δημόσια υγεία, δίνοντας παράλληλα ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αναβάθμιση υποδομών με βάση διεθνή πρότυπα

Η ανακαίνιση θα υλοποιηθεί σταδιακά, επιτρέποντας στο νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» να παραμείνει πλήρως λειτουργικό, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό νοσηλευτικών θαλάμων, χειρουργείων, ΜΕΘ και υποστηρικτικών χώρων του νοσοκομείου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εκσυγχρονισμός του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποστηρικτικών συστημάτων.

Στόχος του έργου ανακαίνισης του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» είναι να παρατείνει τον κύκλο ζωής του νοσοκομείου κατά τουλάχιστον πέντε δεκαετίες, να βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την εμπειρία των ασθενών, να επιτρέψει την εφαρμογή σύγχρονων ογκολογικών ροών εργασιών και την περίθαλψη σε πολλαπλά επίπεδα και να ευθυγραμμίσει το νοσοκομείο με διεθνή πρότυπα ογκολογικών θεραπειών.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ», παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, Karel Komarek. Οι δύο πλευρές περιηγήθηκαν, επίσης, στους χώρους του νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Κεντρική φωτ.: Σαράντος Ευσταθόπουλος, Διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα, Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός, Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, και Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας