Νέα κεφάλαια άνω των 15 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην Ευρώπη μέσω του STEP

Μεγαλύτερη δυναμική αναμένεται να αποκτήσει μέσα στο 2025, η Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP), η οποία έχει στόχο να ενισχύσει την καινοτομία αλλά και να μειώσει δραστικά την τεχνολογική εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες.

Τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. καλούνται να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της STEP μέσω του NextGenerationEU και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), μεταφέροντας έως και 6% του εθνικού τους προϋπολογισμού RRF στο InvestEU για τη χρηματοδότηση STEP έργων.

To STEP δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2024, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (MFF). Η Επιτροπή σχεδιάζει να διεξαγάγει μια διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας Have Your Say, ώστε να συγκεντρώσει δεδομένα και απόψεις σχετικά με τη μελλοντική της βελτίωση.

Σύμφωνα, δε, με τον Επίτροπο Προϋπολογισμού της ΕΕ, Piotr Serafin, «…μόνο μέσα σε έναν χρόνο, το STEP απέδειξε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να γίνει πιο ευέλικτος. Οι φορείς των έργων μπορούν να επωφεληθούν από πιο απλοποιημένη υποστήριξη και πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, εστιάζοντας στις στρατηγικές τεχνολογίες που χρειάζεται να αναπτυχθούν. Η εμπειρία της STEP θα είναι χρήσιμη για τον σχεδιασμό του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ»

Νέα κεφάλαια

Μέσα στο πρώτο χρόνο λειτουργία της η πλατφόρμα STEP έχει κινητοποιήσει κεφάλαια άνω των 15 δισ. ευρώ. Μέσα από τη συγκέντρωση χρηματοδότησης από 11 προγράμματα της ΕΕ, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε τρία στρατηγικά πεδία: τις ψηφιακές τεχνολογίες και την deep-tech καινοτομία, τις καθαρές τεχνολογίες και τη βιοτεχνολογία.

Μέχρι στιγμής, 9,1 δισ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους έχουν διατεθεί μέσω πέντε προγραμμάτων, που διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των Digital Europe, Horizon Europe και του European Defence Fund. Επιπλέον, 6,1 δισ. ευρώ προέρχονται από ανακατανομή των Ταμείων Συνοχής από 11 πρωτοπόρα κράτη μέλη.

Το STEP έχει ως στόχο την ενίσχυση καινοτόμων έργων μέσω της απονομής της Σφραγίδας STEP (STEP Seal). Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το OpenEuroLLM, ένα έργο που συγκεντρώνει νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια και κέντρα υπερυπολογιστικής για την ανάπτυξη της πρώτης οικογένειας ανοιχτού κώδικα Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs), τα οποία καλύπτουν όλες τις επίσημες και μελλοντικές γλώσσες της ΕΕ.

Στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας, η Γαλλία και η Ολλανδία αναπτύσσουν το Energy Observer 2, το πρώτο φορτηγό πλοίο υδρογόνου στον κόσμο, το οποίο θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων κατά 98%. Στη βιοτεχνολογία, το έργο PHARMSD 3.0 της Πορτογαλίας στοχεύει στη βελτίωση της συνεχούς φαρμακευτικής παραγωγής μέσω καινοτόμων τεχνικών.

Η Πύλη STEP (STEP Portal) προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για φορείς έργων, επιτρέποντάς τους να αναζητούν και να υποβάλλουν αιτήσεις για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μέχρι στιγμής, έχουν δημοσιευτεί 60 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εκ των οποίων οι 40 παραμένουν ανοιχτές.

Επιπλέον, το STEP προωθεί 142 καινοτόμα έργα που έχουν λάβει το STEP Seal, διασφαλίζοντας ότι οι φορείς τους λαμβάνουν πληροφορίες για χρηματοδοτικές ευκαιρίες και συμβουλευτική υποστήριξη. Παράλληλα, η πρωτοβουλία στοχεύει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, ενισχύοντας τη διασύνδεση με χρηματοδοτικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και οι Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες.