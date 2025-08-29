Ν. Μπήλιος (Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης): Επεκτείνουμε τις πωλήσεις μας σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, τρεις δεκαετίες μετά την ίδρυσή της, συνεχίζει να χαράζει μια πορεία ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Με νέες επενδύσεις, με διεύρυνση προϊοντικού χαρτοφυλακίου και με βαθιά δέσμευση στην ελληνική παραγωγή, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η βιομηχανία ποτών στην Ελλάδα έχει όχι μόνο παρελθόν αλλά και λαμπρό μέλλον. Τα περιθώρια εξέλιξης παραμένουν μεγάλα, με τη «Βεργίνα» και τα νέα προϊόντα να πρωταγωνιστούν στην επόμενη σελίδα της Ζυθοποιίας Θράκης.

Σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό αλλά και διαρθρωτικές δυσκολίες, η εταιρεία καταφέρνει να συνδυάζει το όραμα της ανάπτυξης. Το 2024 αποτέλεσε ακόμα μία θετική χρονιά, σε συνέχεια της εξίσου επιτυχημένης πορείας του 2023. Όπως δήλωσε αποκλειστικά στο Liberal ο διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, Νίκος Μπήλιος, «Αναμέναμε ότι το 2024 θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά, σε συνέχεια του 2023. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 32,41 εκατ. ευρώ, με EBITDA στα 5,58 εκατ. ευρώ, αύξηση 2,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

Επενδύσεις

Η εταιρεία δεν επαναπαύεται στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, αλλά επενδύει στρατηγικά στο μέλλον. Μόνο για την περίοδο 2023-2025, το επενδυτικό πλάνο ανέρχεται σε 15,5 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγής και τη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου. Κεντρικό έργο σε αυτή την κατεύθυνση είναι η ολοκλήρωση του νέου ζυθοποιείου στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, το οποίο αυξάνει θεαματικά τη δυναμικότητα και επιτρέπει στην εταιρεία να σχεδιάζει πιο φιλόδοξα την παρουσία της σε Ελλάδα και εξωτερικό.

«Αυξήσαμε σημαντικά την παραγωγική μας δυναμικότητα και αυτό το γεγονός μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο επέκτασης πωλήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό», υπογράμμισε ο κ. Μπήλιος.

Εξαγωγές και νέα προϊόντα

Η Ζυθοποιία Θράκης δεν περιορίζεται στην εγχώρια αγορά. Με αιχμή τη μπύρα «Βεργίνα» αλλά και το τσάι TuVunu, ενισχύει συνεχώς το εξαγωγικό της αποτύπωμα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει κατακτήσει θέση-κλειδί και στην αγορά της βύνης, με σημαντικές εξαγωγές τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή.

Στα νέα προϊόντα ξεχωρίζει η προετοιμασία για την κυκλοφορία ανθρακούχου νερού, σε κλασική και αρωματισμένη εκδοχή με γεύσεις εσπεριδοειδών όπως λεμόνι και γιούζου. Η καινοτομία επεκτείνεται και στην μπύρα. Συγκεκριμένα το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης ολοκληρώνει τη νέα «Βεργίνα χωρίς γλουτένη», καθώς και μια νέα pils, που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω το brand.

«Είμαστε σε οργασμό παραγωγής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπήλιος, τονίζοντας πως στόχος είναι η διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Μέσα στο πλαίσιο των καινοτομιών, η Ζυθοποιία Θράκης προχωρά σε δυναμικό rebranding της «Πορφύρας», μίας μπύρας με ξεχωριστή συνταγή που φιλοδοξεί να κερδίσει ακόμα περισσότερους καταναλωτές. Ο σχεδιασμός νέας εμπορικής ταυτότητας αποτελεί μέρος της γενικότερης στρατηγικής για την ενίσχυση του brand portfolio και την προσέλκυση νέων αγοραστικών κοινών.

Οι προκλήσεις της αγοράς

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η εταιρεία δεν κρύβει ότι το περιβάλλον παραμένει γεμάτο προκλήσεις. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο για τον κλάδο, λόγω των μακροχρόνιων στρεβλώσεων που δημιουργεί η υπερσυγκέντρωση στην αγορά.

«Το χρονίζον θέμα στην Ελλάδα είναι η κατάσταση του ελεύθερου ανταγωνισμού, που προέρχεται από τις μακροχρόνιες στρεβλώσεις σε αυτό το ζητούμενο της μονοπωλιακής αγοράς», δήλωσε ο κ. Μπήλιος. «Το θέμα είναι οι επιτροπές ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο να λύνουν αυτά τα προβλήματα. Εφόσον αυτό συμβεί και στην Ελλάδα, ο κλάδος μπορεί να εξελιχθεί ακόμα πιο δυναμικά, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης».

Επιδόσεις και χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, μητρική της «Βεργίνας», ανακοίνωσε για το 2024 κύκλο εργασιών 31,25 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,1% έναντι του 2023. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 10,76 εκατ. ευρώ, με βελτίωση στα περιθώρια λόγω μειωμένων παραγωγικών κοστών, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,99 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 30,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω των επενδύσεων σε εκσυγχρονισμό και νέα πάγια. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να μην προτείνει διανομή μερίσματος, επιλέγοντας τη διοχέτευση των κερδών σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Προοπτικές για το 2025

Παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, η διοίκηση της Ζυθοποιίας Θράκης παραμένει αισιόδοξη. Η τουριστική κίνηση αναμένεται να διατηρηθεί ισχυρή, ενισχύοντας τη ζήτηση για μπύρα και αναψυκτικά. Παράλληλα, η σταθεροποίηση του κόστους παραγωγής και των επιτοκίων δημιουργεί ένα πιο προβλέψιμο περιβάλλον για τον κλάδο.

«Το 2025 βλέπουμε μια καλή τάση», ανέφερε ο κ. Μπήλιος, τονίζοντας πως η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσει νέα προϊόντα, να επενδύει σε τεχνολογίες και να ενισχύει τη θέση της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στρατηγική βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας

Πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα, η Ζυθοποιία Θράκης δίνει έμφαση στην κοινωνική και περιβαλλοντική της διάσταση. Στηρίζει περισσότερους από 1.000 Έλληνες αγρότες, με τους οποίους συνεργάζεται για την παραγωγή βύνης, ενισχύοντας την πρωτογενή παραγωγή. Η συμβολή της στην τοπική οικονομία της Θράκης είναι καθοριστική, καθώς η περιοχή έχει υψηλή γεωπολιτική σημασία και η παρουσία της εταιρείας λειτουργεί ως πυλώνας περιφερειακής ανάπτυξης.

Η στρατηγική βιωσιμότητας επικεντρώνεται στην υπεύθυνη παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.