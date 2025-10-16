Ν. Κορέα: Σε ιστορικά υψηλά οι μετοχές της Samsung και της SK Hynix

Οι μετοχές της Samsung Electronics και της SK Hynix σημείωσαν άνοδο σε ιστορικά υψηλά την Πέμπτη, παίρνοντας ώθηση από τη συνεχιζόμενη αισιοδοξία για την αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Οι μετοχές της Samsung σημείωσαν άνοδο 2,5% στα 97.700 γουόν, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ τους και συνεχίζοντας την έντονη άνοδο της φετινής χρονιάς, που φτάνει σχεδόν το 80%.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο επωφελήθηκε από την ανάκαμψη των τιμών των DRAM και NAND, καθώς και από τις ισχυρότερες προσδοκίες για εξαρτήματα servers που σχετίζονται με την Tεχνητή Nοημοσύνη.

Η μετοχή της SK Hynix (σημείωσε άνοδο σχεδόν 7% σε νέο ιστορικό υψηλό των 455.000 γουόν, υποστηριζόμενη από τον ενθουσιασμό για την ηγετική της θέση στην τεχνολογία μνήμης υψηλής ευρυζωνικότητας (HBM), ένα βασικό εξάρτημα των επιταχυντών AI που χρησιμοποιούνται από εταιρείες όπως η Nvidia.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ολοκλήρωσε την εσωτερική πιστοποίηση των τσιπ HBM4 και προετοιμάζεται για μαζική παραγωγή το επόμενο έτος.

Η άνοδος αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι οι δύο τεχνολογικοί «κολοσσοί» της Ν. Κορέας στον τομέα των τσιπ αναδύονται ως βασικοί δικαιούχοι της έκρηξης της υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία συνεχίζει να περιορίζει την προσφορά προηγμένων προϊόντων μνήμης.

Ο ευρύτερος δείκτης KOSPI σημείωσε άνοδο άνω του 2% την Πέμπτη, ωθούμενος από την άνοδο των δύο εταιρειών.