Μπλέξιμο με την πώληση της Avramar Ελλάδος - Η καναδική Cooke απέκτησε τη μητρική στην Ισπανία

Mε μια αιφνιδιαστική κίνηση η καναδική Cooke απέκτησε την Αvramar Sea Food στην Ισπανία, μητρική της Αvramar Ελλάδος και πλέον η κόντρα για τον έλεγχο της Avramar Eλλάδος μεταξύ της Cooke και της Aqua Bridge από τα εμιράτα παίρνει νέα τροπή.

Η πρωτοβουλία της Cooke έρχεται όταν και τα δύο μέρη έχουν υποβάλει υψηλές προσφορές στις πιστώτριες τράπεζες της Avramar Greece που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Cooke, «Η Cooke Inc.έχει συνάψει υπογεγραμμένη συμφωνία για την απόκτηση των μετοχών της Avramar Seafood S.L., η οποία θα καταστήσει την Cooke έμμεσο μέτοχο των ελληνικών εταιρειών της Avramar.

Γνωρίζετε πολύ καλά το ενδιαφέρον της Cooke για την Avramar Greece και την επιθυμία μας να επενδύσουμε στον ελληνικό κλάδο υδατοκαλλιέργειας. Ως μέτοχος, προτιθέμεθα να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι μετοχές της Avramar Greece θα εξακολουθήσουν να ανήκουν και να ελέγχονται από την Cooke».

Οι μετοχές της Αvramar Greece είναι ενεχυριασμένες στις πιστώτριες τράπεζες, καθώς οι οφειλές προς αυτές ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ. Η Cooke απέκτησε τις μετοχές από το αμερικανικό fund Αmerra Capital.