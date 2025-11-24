Monte Vista Experiential Event Series - Όταν η γεύση συναντά το βουνό

Το Monte Vista και το Κτήμα Παυλίδη δημιουργούν μια altitude dining εμπειρία που ξεχωρίζει.

Στην κορυφή της Πάρνηθας, το Monte Vista έχει διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα: γεύσεις που «διαβάζουν» το τοπίο, ατμόσφαιρα που ανασαίνει καθαρό αέρα και fine dining που αξιοποιεί το ύψος σαν πηγή έμπνευσης. Αυτό το πνεύμα altitude dining συναντά την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου το Κτήμα Παυλίδη, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη του κρασιού.

Το γνωστό οινοποιείο της Δράμας, με ετικέτες που αποτυπώνουν χαρακτηριστικά το terroir και τη σύγχρονη ελληνική οινοποιία, ανεβαίνει στο βουνό για ένα Wine Masterclass που εξελίσσεται σε εξαίρετο γαστρονομικό διάλογο. Έξι premium κρασιά «συνομιλούν» με έξι δημιουργικές προτάσεις των Executive chef Γιώργου Ντούσκου, Chef de Cuisine Ηλία Ευαγγελόπουλου και Pastry chef Νίκου Γουρζή, σε ένα menu που χτίστηκε ειδικά για το υψόμετρο — καθαρό, κομψό, λεπτοδουλεμένο.

Η θέα της πόλης από ψηλά, η ζωντανή μουσική με πιάνο και η αίσθηση ότι το κρασί δοκιμάζεται σε έναν χώρο όπου το τοπίο γίνεται μέρος της εμπειρίας, κάνουν τη βραδιά στο Monte Vista κάτι περισσότερο από ένα masterclass: μια σύντομη απόδραση που ενώνει τη γη της Δράμας με τον αέρα της Πάρνηθας.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου — Ώρα 20:30

Κρατήσεις: 210 2421002