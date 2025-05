Το ΜΙΝΙΟΝ πιστοποιείται με LEED Gold και επαναπροσδιορίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη στο κέντρο της Αθήνας

Ένα ακόμη έργο της DIMAND πιστοποιήθηκε με LEED Gold, στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος αξιολόγησης αειφόρων κτηρίων (Leadership in Energy and Environmental Design). Από την αρχή της λειτουργίας της, το 2005, η εισηγμένη έχει ενσωματώσει τη φιλοσοφία των «πράσινων» κτηρίων στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, δημιουργώντας μία νέα αγορά στο Real Estate και αποτελώντας διεθνές πρότυπο.

Το εμβληματικό ΜΙΝΙΟΝ, που παρέμενε αναξιοποίητο για σχεδόν τρεις δεκαετίες, αναγεννήθηκε. Από ένα ξεχασμένο κέλυφος στο κέντρο της Αθήνας, μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό κτήριο μεικτών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας 13.787 τ.μ., που πλέον ξαναδίνει ζωή στον αστικό ιστό, στεγάζοντας γραφειακούς χώρους και ένα εμπορικό κατάστημα.

Το ΜΙΝΙΟΝ λειτουργεί ξανά ως σημείο αναφοράς, αυτή τη φορά για μια πόλη που προχωρά με όρους βιωσιμότητας και με σεβασμό πάντα στην ιστορία της. Με το λογότυπό του, λαξευμένο στην ορθομαρμάρωση - έμπνευση του αρχιτέκτονα Μίνωα Διγενή - σηματοδοτείται η νέα ταυτότητα του κτιρίου, με σεβασμό στο παρελθόν του. Επανασυστήνεται στην πόλη, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ενεργό, βιώσιμο κεφάλαιο του αστικού μέλλοντος.



Photo credits: Nikos Daniilidis

Για τη μετατροπή του κτηρίου, υιοθετήθηκε μια ολιστική στρατηγική βιοκλιματικού σχεδιασμού, με βασικό στόχο τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου:

Διατήρηση της υφιστάμενης κατασκευής: Πάνω από το 97% του φέροντος οργανισμού, των κλιμακοστασίων και της εξωτερικής τοιχοποιίας διατηρήθηκαν, περιορίζοντας την παραγωγή αποβλήτων και μειώνοντας το ενσωματωμένο ανθρακικό αποτύπωμα.





Διαχείριση αποβλήτων: Κατά την κατασκευή, υιοθετήθηκε σύστημα επιτόπιου διαχωρισμού και ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, με αποτέλεσμα να αξιοποιηθεί άνω του 97% των αποβλήτων, μειώνοντας τη διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής.





Ενεργειακή αποδοτικότητα & αυτοματισμοί: Το κτήριο εξοπλίστηκε με σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων φωτισμού και παρουσίας σε όλους τους χώρους και BEMS (Building Energy Management System) για παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου.





Επιλογή υλικών: Η επιλογή υλικών έγινε με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια, δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και πιστοποιημένα ως προς τη βιωσιμότητα.

Διαχείριση υδάτινων πόρων: Εγκαταστάθηκαν είδη κρουνοποιίας χαμηλής ροής για τη μείωση της κατανάλωσης σε όλους τους χώρους.





Φυτεμένο δώμα: Το φυτεμένο δώμα, συνολικής επιφάνειας 380 τ.μ., καλυμμένο με μεσογειακά φυτά, υποστηρίζεται από σύστημα άρδευσης υψηλής απόδοσης, μειώνοντας την κατανάλωση πόσιμου νερού και βελτιώνοντας το τοπικό μικροκλίμα.



Photo credits: Nikos Daniilidis

Η επανάχρηση του ΜΙΝΙΟΝ δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση ενός ιστορικού κτηρίου. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον επαναπροσδιορισμό του αστικού ιστού με βιώσιμα μέσα, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή, με σεβασμό στην ιστορία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Η DIMAND, η οποία συγκαταλέγεται στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece» και έχει διακριθεί ως LEED® Proven Provider™ από το Green Building Certification Institute, εφαρμόζει τις αρχές του συστήματος πιστοποίησης πράσινων κτηρίων LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design) του U.S. Green Building Council. Το σύστημα αυτό πιστοποιεί τον τρόπο σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας βιοκλιματικών κτηρίων με εξαιρετική ενεργειακή, περιβαλλοντική και οικονομική απόδοση, καλύπτοντας όλα τα στάδια της μελέτης και υλοποίησης ενός έργου.