MIG: Με 6,29% στα δικαιώματα ψήφου η Multiway Investments

Στο 6,29% έφτασε την 17η/2 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Multiway Investments στη MIG, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η MIG, η εταιρία "Multiway Investments Ltd", ο κ. Αντώνης Κλεάνθους, η εταιρία "Ratio Holding Ltd", η κα Δέσποινα Ηλιοπούλου, ο κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος και ο κ. Ηλίας Μπέζας γνωστοποίησαν σήμερα προς την "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (στο εξής "η Εκδότρια"), ένεκα της συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου του άρθρου 10 περ. α΄ του Ν. 3556/2007, ότι η εταιρία "Multiway Investments Ltd" διενήργησε χρηματιστηριακώς τις παρακάτω συναλλαγές σε μετοχές της Εκδότριας:

Σημειώνεται ότι έως την 16.2.2023 η εταιρία «Multiway Investments Ltd» κατείχε 50.363.595 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,36% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.