MIG: Με 5,36% στα δικαιώματα ψήφου η Multiway Investments

Στο 5,36% έφτασε την 14η/2 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Multiway Investments στη MIG, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η MIG, ένεκα της συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου του άρθρου 10 περ. α΄ του Ν. 3556/2007, την 15.2.2023 η εταιρία "Multiway Investments Ltd", ο κ. Αντώνης Κλεάνθους, η εταιρία "Ratio Holding Ltd", η κα Δέσποινα Ηλιοπούλου, ο κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος και ο κ. Ηλίας Μπέζας γνωστοποίησαν προς την Εκδότρια ότι από την 9.2.2023, ημερομηνία ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης της "Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία" προς όλους τους μετόχους της Εκδότριας για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, έως την 14.2.2023 η εταιρία "Multiway Investments Ltd" διενήργησε χρηματιστηριακώς τις παρακάτω συναλλαγές σε μετοχές της Εκδότριας:

Σημειώνεται ότι έως την 9.2.2023 η εταιρεία "Multiway Investments Ltd" κατείχε 39.195.726 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,17% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας