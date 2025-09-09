Microsoft: Εργασία από το γραφείο για τουλάχιστον 3 μέρες της εβδομάδας από το 2026

Η Microsoft θα απαιτήσει από τους υπαλλήλους της να εργάζονται από το γραφείο τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα από το επόμενο έτος, ανακοίνωσε η εταιρεία σε δημοσίευση στο blog της την Τρίτη.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε τρεις φάσεις, ξεκινώντας από τους υπαλλήλους που βρίσκονται κοντά στην έδρα της εταιρείας στο Ρέντμοντ της Ουάσιγκτον, ακολουθούμενοι από άλλους υπαλλήλους στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνείς υπαλλήλους, ανέφερε η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της Microsoft, Έιμι Κόλεμαν.

Οι εταιρείες είχαν μεταβεί σε ένα σύστημα εργασίας από το σπίτι από την αρχή της πανδημίας λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Amazon, έχουν αρχίσει να ανακαλούν αυτές τις πολιτικές και τώρα υποχρεώνουν τους εργαζομένους να επιστρέψουν στα γραφεία.

Οι υπάλληλοι που ζουν σε απόσταση 50 μιλίων από τα κεντρικά γραφεία της Microsoft θα πρέπει να εργάζονται στο χώρο εργασίας τρεις ημέρες την εβδομάδα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2026.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες για επιπλέον τοποθεσίες γραφείων στις ΗΠΑ θα ανακοινωθούν σύντομα, ενώ ο σχεδιασμός για τους υπαλλήλους εκτός των ΗΠΑ θα ξεκινήσει το επόμενο έτος.