Μία ξεχωριστή άφιξη υποδέχθηκε πρόσφατα το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, το νέο MOMUS Air αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης της τέχνης με το διεθνές κοινό του αεροδρομίου, παρουσιάζοντας εκθέσεις που συνδέονται με σύγχρονα ζητήματα και αξιοποιούν νέες τεχνολογίες.

Το νέο μουσείο MOMUS Air, καρπός της στρατηγικής συνεργασίας του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης - MOMUS με τη Fraport Greece, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, λειτουργεί πλέον στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Το MOMUS Air έχει στόχο τη δημιουργία ενός νέου χώρου πολιτισμού στο αεροδρόμιο, ενισχύοντας την πολιτιστική εικόνα της πόλης και προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία στο διεθνές κοινό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος για τους επισκέπτες είναι ελεύθερη.

Πύλη τουρισμού και πολιτισμού

Με το νέο μουσείο MOMUS Air το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης δεν είναι μόνο μία πύλη τουρισμού, καθώς πλέον αναδεικνύεται σε χώρο-προορισμό το ίδιο, προσφέροντας μια νέα, πρωτότυπη πολιτιστική εμπειρία που συνδέει την τέχνη, την τεχνολογία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ακριβώς στο σημείο όπου κάθε ταξίδι ξεκινά ή ολοκληρώνεται.

Σε έναν χώρο 163 τ.μ., ειδικά σχεδιασμένο με σύγχρονη αισθητική και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, το MOMUS Air φιλοξενεί εικαστικά έργα, ψηφιακές δημιουργίες, video wall και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν το πολύτιμο υλικό των πέντε μουσείων του MOMUS.

Με την έλευση του MOMUS Air στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», η Fraport Greece ενισχύει το όραμά της για αεροδρόμια που δεν λειτουργούν μόνο ως πύλες εισόδου, αλλά και ως χώροι προορισμού, πολιτισμού και μοναδικών εμπειριών.

Με το MOMUS Air, το Υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την πολιτική του προτεραιότητα, αυτή της εξωστρέφειας των εποπτευόμενων φορέων του, με δράσεις και δραστηριότητες σε ολοένα νέα και αυξανόμενα κοινά.

Φιλοξενώντας εκθέσεις που συνδέονται με σύγχρονα ζητήματα και αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, το MOMUS Air αναδεικνύεται σε έναν χώρο όπου ο ταξιδιώτης μπορεί, ακόμη και μέσα σε λίγα λεπτά, να εμπνευστεί και να ανακαλύψει κάτι νέο.

Ανατρεπτικό τόσο ως προς την αρχιτεκτονική του, ένα μουσείο χωρίς τοίχους, όσο και ως προς τα εκθέματά του, το MOMUS Air δεν είναι απλώς μια προθήκη τέχνης, αλλά μία ανοιχτή εμπειρία που προσφέρει σε επισκέπτες και ταξιδιώτες του αεροδρομίου μια στιγμή σκέψης, αισθητικής και δημιουργικής ανατροπής.

«Το MOMUS Air αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Πολιτισμός μπορεί να συναντά την καθημερινότητα και να συνοδεύει τον πολίτη ακόμη και στα πιο απρόσμενα σημεία της διαδρομής του» σημειώνει η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. «Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και καθιστά το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μια ζωντανή πύλη πολιτισμού. Ο εκθεσιακός χώρος μεταμορφώνει το χώρο των αναχωρήσεων σε πολιτιστικό ορόσημο, συνδέοντας την μετακίνηση με την εμπειρία της σύγχρονης τέχνης. Συγχαίρω και ευχαριστώ το MOMUS και τη Fraport Greece για τη σημαντική συνεργασία τους που αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη, η οποία σταθερά και συστηματικά εξελίσσεται σε έναν πολιτιστικό προορισμό πρώτης γραμμής, ως τόπο που επενδύει στη δημιουργία, στην καινοτομία και στη διάδοση της ισχυρής πολυπολιτιστικής της ταυτότητας».

Ο CEO της Fraport Greece, κ. Alexander Zinell ανέφερε: «Στη Fraport Greece εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία των ταξιδιωτών σε όλα τα αεροδρόμια υπό τη διαχείρισή μας. Η συνεργασία μας με το MOMUS και η λειτουργία του MOMUS Air στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» ενισχύουν αυτή τη δέσμευση, προσφέροντας στους επισκέπτες έναν ποιοτικό χώρο πολιτισμού ως μέρος του ταξιδιού τους. Τα αεροδρόμια μπορούν να αποτελούν αυτόνομους προορισμούς, και το MOMUS Air αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης.»

Ο Πρόεδρος του MOMUS, κ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος τόνισε: «Το MOMUS Air δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς την έμπρακτη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο στηρίζει σταθερά την αποστολή μας. Θερμές ευχαριστίες επίσης στη Fraport Greece για την άριστη συνεργασία και για την παραχώρηση ενός τόσο κεντρικού σημείου στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή τη νέα πολιτιστική πύλη, το MOMUS ενισχύει την εξωστρέφειά του, προβάλλει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία σε ένα διεθνές κοινό και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της Θεσσαλονίκης».

Το MOMUS Air εντάσσεται στο Έργο «Ενίσχυση ψηφιακών έργων και πολιτιστικές εξαγωγές MOMus» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ανάδοχος του Έργου MOMUS Air ήταν η TETRAGON Μελετητική και Κατασκευαστική Ανώνυμος Εταιρεία, που είχε τη συνολική ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ψηφιακού Μουσείου.

Το όραμα της Fraport Greece, διαχειρίστριας 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, για αεροδρόμια που δεν θα είναι απλά σημεία διέλευσης αλλά τόποι εμπειριών, συνδέει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την καινοτομία δείχνοντας τον δρόμο για ένα νέο ταξιδιωτικό μοντέλο: πιο ουσιαστικό, πιο έξυπνο και βαθιά συνδεδεμένο με την ταυτότητα του τόπου. Ένα ταξίδι που δεν ξεκινά στην πόλη, αλλά από την ίδια τη στιγμή της άφιξης.