Metlen: Τι λένε τα διεθνή ΜΜΕ για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο

Εκτενείς αναφορές σε διεθνή μέσα ενημέρωσης κατέγραψε η εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου την περασμένη Δευτέρα, σε πλατφόρμες όπως Reuters, Bloomberg, Financial Times, The Times, Sunday Times, The Independent, Sunday Telegraph, Marketwatch και CITYAM.

Όπως αναφέρεται από την εταιρεία, με φόντο ένα διεθνές περιβάλλον όπου πολλές εταιρείες στρέφονται προς τις ΗΠΑ, η METLEN παρουσιάστηκε από τον διεθνή Τύπο ως η «εξαίρεση που δείχνει τον δρόμο».

Πιο συγκεκριμένα, το Reuters σημείωσε ότι «η μετάβαση της METLEN από μια οικογενειακή επιχείρηση σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό και μεταλλουργικό όμιλο της προσδίδει μια υβριδική ταυτότητα, η οποία ενδέχεται να βρει απήχηση στους επενδυτές του Λονδίνου, που είναι εξοικειωμένοι με την αξιολόγηση μεταλλευτικών εταιρειών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και εργολάβων άμυνας».

Αντίστοιχα, η Sunday Telegraph υπογράμμισε πως «η μεταμόρφωση της METLEN από μια οικογενειακή επιχείρηση σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό και αλουμινουργικό όμιλο της δίνει μια υβριδική ταυτότητα που θα μπορούσε να αγγίξει τους επενδυτές του Λονδίνου, οι οποίοι έχουν εμπειρία στην αξιολόγηση εταιρειών εξόρυξης, παρόχων ενέργειας και αμυντικών εργολάβων». Από την πλευρά των Sunday Times αναφέρθηκε ότι «η μεταφορά της κύριας διαπραγμάτευσης της METLEN από την Αθήνα στο Λονδίνο δεν αποτελεί δημόσια εγγραφή, ωστόσο η άφιξή της θεωρείται ενίσχυση για το City, σε μια περίοδο κατά την οποία περισσότερες εταιρείες εξαγοράζονται απ' όσες εισάγονται».

Παράλληλα, τα μέσα στάθηκαν και στο γεγονός ότι η METLEN αποτελεί την πρώτη εταιρεία που εισάγεται στο LSE με διαπραγμάτευση σε ευρώ, ενώ αναφορές έγιναν σχετικά με την υιοθέτηση των αυστηρών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης του Λονδίνου.

Πέρα από το οικονομικό αποτύπωμα αυτής της κίνησης, τα διεθνή media στάθηκαν και στον ευρύτερο πολιτικό και ευρωπαϊκό αντίκτυπο της κίνησης της METLEN. Ειδικότερα, οι συνεντεύξεις του Προέδρου και CEO, Ευάγγελου Μυτιληναίου, μεταξύ άλλων σε Bloomberg TV και BBC radio, έφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και την ανάγκη για ανταγωνιστική βιομηχανία.

Στη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος εξήγησε τη στρατηγική επιλογή του Λονδίνου ως έδρα της κύριας διαπραγμάτευσης της εταιρείας, σημειώνοντας: «Τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας μας έχει επεκταθεί σε 42 χώρες. Θέλαμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη και θεωρήσαμε πως το Λονδίνο είναι η καλύτερη επιλογή - και είμαστε χαρούμενοι που θα συμμετάσχουμε στο comeback του City».

Αναφορικά με την απόφαση να μην επιλεγεί άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, όπως το Παρίσι ή η Φρανκφούρτη, τόνισε πως «παρά τις πιέσεις μετά το Brexit, το City δεν έχασε ποτέ την πρωτοκαθεδρία του στις χρηματαγορές» και πως, παρά τις δυσκολίες, η απόφαση ελήφθη υπέρ του Λονδίνου.

Σχετικά με την πιθανή ένταξη της μετοχής στον δείκτη FTSE 100, σημείωσε πως αυτή δεν αποτέλεσε αρχικό κίνητρο, ωστόσο το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση μπορεί πλέον να γίνεται σε ευρώ, καθιστά τη METLEN την πρώτη εταιρεία στο LSE με αυτό το χαρακτηριστικό - κάτι που, όπως υπογράμμισε, «δείχνει τη νέα προσέγγιση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε.».

Ερωτηθείς για τους δασμούς αλουμινίου στις ΗΠΑ, υποστήριξε πως δεν επηρεάζεται το margin της εταιρείας, καθώς το κόστος μετακυλίεται στον Αμερικανό καταναλωτή. Στο πεδίο της γεωπολιτικής, επέκρινε τη συμφωνία Ε.Ε. - ΗΠΑ για την ενέργεια, κάνοντας λόγο για «κακή συμφωνία», επισημαίνοντας πως «η Ευρώπη δεσμεύτηκε να επενδύσει 600 δισ. δολάρια και να αγοράσει ενέργεια αξίας 700 δισ., ποσότητα που οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καν για να προσφέρουν».

Τέλος, αναφέρθηκε στον στρατηγικό ρόλο της METLEN στον τομέα της άμυνας, σημειώνοντας τη μακρόχρονη παρουσία της στη μεταλλουργία αμυντικών συστημάτων, τη συνεργασία με γερμανικές και αμερικανικές εταιρείες, καθώς και την επέκταση των αμυντικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η παρουσία της METLEN στο Λονδίνο αξιολογήθηκε από τον διεθνή Τύπο ως ένα γεγονός με ισχυρό συμβολισμό και πρακτικό αντίκτυπο, ως μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί διεθνώς, να διεκδικήσει κεφάλαια, να τηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και να ανοίξει δρόμους σε μια περίοδο στασιμότητας των IPOs στο Ηνωμένο Βασίλειο.