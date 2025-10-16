Metlen: Οι πωλήσεις μετοχών από στελέχη βύθισαν τη μετοχή

Οι μαζικές πωλήσεις μετοχών από στελέχη της Metlen οδηγούν τη μετοχή χαμηλότερα, ενώ προκαλούν προβληματισμό στην αγορά σχετικά με τα αίτια αυτών των πωλήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο αρκετοί κάνουν λόγο για επικείμενη παραίτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου από την εταιρεία, γεγονός πάντως που πηγές του ομίλου διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Η εικόνα των τελευταίων ημερών

Μετά τις απώλειες της Δευτέρας (-3,04%) και της Τρίτης (-2,61%), η μετοχή κατέγραψε χθες νέο βαρύ πλήγμα, υποχωρώντας κατά 5,09% σε όγκο συναλλαγών που ξεπέρασε τα 938.000 τεμάχια και τζίρο 40,9 εκατ. ευρώ. Η πτώση της τριήμερης διακύμανσης αγγίζει το 10,37%, ενώ μόνο τον Οκτώβριο η μετοχή χάνει ήδη 10,86%.

Από τα ιστορικά υψηλά της 13ης Αυγούστου στα 57 ευρώ, η μετοχή έχει χάσει πάνω από 25% της αξίας της, διαμορφούμενη χθες στα 42,52 ευρώ.

Η πτώση φαίνεται να εντείνεται από τη μαζική ρευστοποίηση θέσεων από διεθνή funds όπως η Covalis Capital, η Marshall Wace και η Millennium Capital, οι οποίες διατηρούν ισχυρές short θέσεις στη μετοχή.

Παράλληλα, η μεγάλη ζημιά της M Power Projects ύψους 132 εκατ. ευρώ στο έργο Protos φαίνεται να έχει ανατρέψει τις προσδοκίες των ξένων θεσμικών επενδυτών.

Ο όμιλος, επιλέγοντας να καταγράψει τη ζημιά στο πρώτο εξάμηνο, δημιούργησε ένα έντονα αρνητικό timing για την αγορά.

Στη σημερινή συνεδρίαση, πάντως, ο τίτλος έβγαλε αντίδραση και αυτή την ώρα ενισχύεται σε ποσοστό 2,40% και βρίσκεται στα 43,54 ευρώ.

Κανένα θέμα αποχώρησης του Ευ. Μυτιληναίου

Πηγές της Metlen έσπευσαν να διαψεύσουν ότι υφίσταται ενδεχόμενο αποχώρησης του πρόεδρου και CEO Ευάγγελου Μυτιληναίου από την ηγεσία του ομίλου, με μια φημολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα να κρίνεται εντελώς αβάσιμη.

Ο ίδιος άλλωστε μέσα στο καλοκαίρι άλλαξε τη σύμβασή του και θα πληρώνεται με βάση την αξία της εταιρείας τα επόμενα χρόνια, ενώ από τότε έλεγε ότι δεν φεύγει.

Η σχετική φημολογία αναπτύχθηκε με βάση την παρατεταμένη διολίσθηση της μετοχής τους τελευταίους δύο περίπου μήνες, σε συνδυασμό με τις θέσεις short που έχουν αναπτύξει funds στην Metlen.

Ειδικότερα, η μετοχή του ομίλου από το ιστορικά υψηλό της κλείσιμο στα 56,4 ευρώ στις 12 Αυγούστου σημειώνει σωρευτικές απώλειες άνω του 24%, ενώ σήμερα προηγουμένως είχε δεχθεί νέες πιέσεις έχοντας βρεθεί ενδοσυνεδριακά έως τα 41,50 ευρώ (-2,4%) αν και πλέον κινείται περί των 42,4 με -0,3%.

Επιπλέον, αρκετά πρόσφατα η Millennium Capital αύξησε τη θέση short που έχει στην Metlen στο 0,72% την περασμένη εβδομάδα (7/10) και η Marshall Wace τη δική της στο 0,72% (13/10).

Η διάψευση των φημών περί αποχώρησης βάζει τέλος στα κακοπροαίρετα «παιχνίδια» και η επίδραση στη μετοχή της Metlen ήταν άμεση.