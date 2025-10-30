ΜETLEN: Με σύγχρονο εξοπλισμό η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας

Με δωρεά της METLEN ολοκληρώθηκε η νέα βιοκλιματική πρόσοψη του ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος στο Στρατόπεδο «Στρατάρχη Παπάγου», η οποία παραδόθηκε χθες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το έργο φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Βαρώτσου και υλοποιήθηκε από την ΕΛΕΜΚΑ, εξειδικευμένη εταιρεία της ΜΕΤΚΑ, θυγατρικής της METLEN. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και τηρήθηκαν αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, υπό την επίβλεψη έμπειρων μηχανικών της εταιρείας.

Η νέα πρόσοψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συνολικής επιφάνειας 13.500 τ.μ., καλύπτεται από κατακόρυφα λευκά σκίαστρα αλουμινίου, που συνδυάζουν αισθητική αρτιότητα και βιοκλιματική λειτουργικότητα, προσφέροντας φυσική σκίαση και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Τα σκίαστρα είναι κατασκευασμένα από ελληνικό αλουμίνιο, το οποίο παράχθηκε από εγχώριο βωξίτη και κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» της METLEN.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε:



«Η METLEN δεν προέβη σε μια χορηγία. Ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον και ευχαριστεί θερμά για τη μέγιστη τιμή να της δοθεί η δυνατότητα να τιμήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Και μάλιστα με τρόπο απτό, πρακτικό αλλά και βαθιά συμβολικό. Με μια παρέμβαση υψηλής αισθητικής αξίας και μεγάλης λειτουργικής αναβάθμισης στο ιστορικό και εμβληματικό αυτό κτίριο. Ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υποδομές, τα οπλικά συστήματα και κυρίως το έμψυχο δυναμικό, ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ και κυριαρχία, αποκτούμε δύναμη αποτροπής, προστατεύουμε τον εθνικό μας χώρο, διασφαλίζουμε την Ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, μαζί με τη λειτουργία της Δημοκρατίας και την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη για την πρόοδο της χώρας και την ευημερία των Ελλήνων και των Ελληνίδων μέσα σε ένα ρευστό, αβέβαιο και επικίνδυνο κόσμο, που έχει χάσει πολλά από αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα και δεδομένα».