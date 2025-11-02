METLEN: Διευκρινίσεις σχετικά με τοποθέτηση του Ευ. Μυτιληναίου για το ενεργειακό κόστος

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την σημερινή τοποθέτηση αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις του στη βιομηχανία αλουμινίου προχώρησαν πηγές της METLEN.

Όπως ανέφεραν η μετάφραση της σχετικής ανάρτησης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ευάγγελου Μυτιληναίου, έχει ως εξής:

«Ένας από τους γνωστότερους δημοσιογράφους και συγγραφείς στον χώρο των παγκόσμιων αγορών εμπορευμάτων, ο Javier Blas, έγραψε στο Bloomberg ένα άρθρο σχετικά με το παρόν και το μέλλον του Αλουμινίου, ένα μέταλλο με λαμπρό παρόν και μέλλον.

Στην Ελλάδα, στον Όμιλο μας, έχουμε το μοναδικό στην Ευρώπη πλήρως καθετοποιημένο συγκρότημα που περιλαμβάνει βωξίτη, αλουμίνα και αλουμίνιο. Δεν έχουν μείνει δυστυχώς πολλά στην Ευρώπη, ίσως 4-5 από τα 15 πριν 10 χρόνια, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και κανένα καθετοποιημένο.

'Αμεσα και έμμεσα η συνολική αλυσίδα αξίας του Αλουμινίου απασχολεί πάνω από 30.000 εργαζόμενους και είναι ως επί το πλείστον εξαγωγική.

Θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη χώρα να χάσει μία από τις λίγες θέσεις «πρωταθλητισμού» που κατέχει στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι, λόγω του υψηλού βιομηχανικού ενεργειακού κόστους στον χώρο, το υψηλότερο σύμφωνα με τις μετρήσεις της Eurostat».

Το ΑΠΕ μετέδωσε νωρίτερα την τελευταία παράγραφο ως εξής:

«Η απώλεια μιας από τις λίγες «πρωτοπόρες» βιομηχανίες της χώρας στο ευρωπαϊκό οικονομικό τοπίο, λόγω του υψηλότερου ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη, όπως μετράται από την Eurostat, θα ήταν ένα σημαντικό πλήγμα».

Το αγγλικό κείμενο έχει ως εξής: «Losing one of the country's few "champion" industries in the European economic landscape due to the highest industrial energy costs in Europe, as measured by Eurostat, would be a significant blow».