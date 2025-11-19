Μεγάλη ζήτηση για το ομόλογο της Metlen - Oι προσφορές έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ

Προσφορές 2 δισ. ευρώ έχει συγκεντρώσει το διεθνές ομόλογο της Metlen σύμφωνα με πληροφορίες από τις τράπεζες. Η εταιρεία ζητούσε 500 εκατ. ευρώ και η σημαντική υπερκάλυψη αναμένεται να πιέσει προς τα κάτω και την απόδοση του ομολόγου που θα κλείσει στο 3,875% έναντι αρχικής καθοδήγησης 4,25%. Είναι πολύ πιθανό η ελληνική εταιρεία να «σηκώσει» τελικά έως και 600 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο έχει την εγγύηση της Μetlen ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.