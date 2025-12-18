Με αλουμίνιο της Elval το νέο καταμαράν «Mercedes Pinto» που λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο

Η Elval, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, είναι περήφανη που αποτελεί τον προμηθευτή αλουμινίου του νέου καταμαράν Mercedes Pinto, του στόλου της Baleària, το οποίο λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτό το πρωτοποριακό πλοίο, κατασκευασμένο στο ναυπηγείο Astilleros Armon στη Χιχόν της Ισπανίας, καταδεικνύει πώς η Elval με την τεχνογνωσία της στην έλαση αλουμινίου δημιουργεί λύσεις παγκόσμιας κλάσης και υψηλής απόδοσης για βιώσιμες, θαλάσσιες εφαρμογές.

Το Mercedes Pinto καθελκύστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, ένα χρόνο μετά το καταμαράν Margarita Salas (2024), επίσης κατασκευασμένο από την Astilleros Armon, με προμηθευτή αλουμινίου την Elval. Το πλοίο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την υψηλή απόδοση, τροφοδοτούμενο από κινητήρες φυσικού αερίου, διπλού καυσίμου. Διαθέτει δύο δεξαμενές LNG, οι οποίες παρέχουν αυτονομία 470 μιλίων με φυσικό αέριο και συνολική αυτονομία 1.000 μιλίων. Είναι επίσης εξοπλισμένο με μπαταρίες για μειωμένες εκπομπές κατά τη λειτουργία του στο λιμάνι. Το πλοίο έχει μήκος 123 μέτρα και μπορεί να φιλοξενήσει 1.200 επιβάτες και 425 αυτοκίνητα.

Οι εξατομικευμένες λύσεις αλουμινίου της Elval για τη ναυπηγική βιομηχανία

Το αλουμίνιο έλασης της Elval έχει ειδικά σχεδιαστεί για το θαλάσσιο περιβάλλον που απαιτεί υψηλή ανθεκτικότητα κατασκευής, αντοχή στη διάβρωση και αξιοπιστία συγκόλλησης. Η χρήση του στο καταμαράν Mercedes Pinto επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Elval στη μετάβαση της ναυπηγικής βιομηχανίας στην κλιματική ουδετερότητα μέσω λύσεων αλουμινίου υψηλής ποιότητας που επιτυγχάνουν τη μείωση των εκπομπών ρύπων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των εφαρμογών.

Ο Κωνσταντίνος Κανάς, Product Sales Senior Manager της Elval, δήλωσε: «Η Elval, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και είμαστε περήφανοι που το αλουμίνιο μας έχει κατακτήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις σύγχρονες, καινοτόμες λύσεις, βιώσιμων εφαρμογών για τη ναυτιλία. Το καταμαράν Mercedes Pinto, που λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο, αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσής μας να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για τη ναυπηγική βιομηχανία, για ελαφρύτερες και ανθεκτικότερες εφαρμογές, υψηλής απόδοσης. Αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία της Elval και αναπτύσσοντας μακροπρόθεσμες, στρατηγικές συνεργασίες, συμβάλλουμε ενεργά σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Armon: Καινοτομία στη Ναυπηγική στο Χιχόν

Το Mercedes Pinto ναυπηγήθηκε στο Ναυπηγείο Armon στο Χιχόν της Ισπανίας, το οποίο αποτελεί μακροχρόνιο συνεργάτη της Elval και ένα από τα πιο διακεκριμένα ναυπηγεία της Ευρώπης. Το ναυπηγείο Armon έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για τις προηγμένες του δυνατότητες στη ναυπηγική, με εξειδίκευση σε πλοία υψηλής απόδοσης όπως καταμαράν, πλοία υποστήριξης ανοιχτής θάλασσας και αλιευτικά σκάφη. Ο Ricardo Garcia, Head of Marketing, Sales & Business Development του ναυπηγείου Armon δήλωσε: «Η συνεργασία με την Elval στο έργο Mercedes Pinto υπογραμμίζει την εμπειρία του ναυπηγείου στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών σε κατασκευές με αλουμίνιο χαμηλού βάρους και υψηλής ποιότητας, για τη ναυπήγηση πλοίων που θέτουν νέα πρότυπα στην αποδοτικότητα και στη βιωσιμότητα».

Το όραμα της Baleària και η απόδοση φόρου τιμής

Το Mercedes Pinto ενσαρκώνει το όραμα της Baleària για βιώσιμες εφαρμογές στη ναυτιλία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα , ενισχύοντας παράλληλα την παράδοσή της να αποδίδει φόρο τιμής σε γυναίκες για το πρωτοποριακό έργο τους.

Ο Adolfo Utor, Πρόεδρος της Baleària, μοιράστηκε τη σημασία που έχει το όνομα του πλοίου: «Η ονοματοδοσία του καινοτόμου καταμαράν που φέρει το όνομα της Mercedes Pinto, είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε μια πρωτοπόρο γυναίκα, της οποίας η δράση σηματοδότησε- μεταξύ άλλων- μια νέα εποχή στην προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω της λογοτεχνίας και της ποίησης. Η κληρονομιά της Mercedes Pinto αντικατοπτρίζει τις αξίες της Baleària και τη δέσμευσή μας στα Κανάρια Νησιά ως προς την κοινωνικο-πολιτιστική τους κληρονομιά. Η προσθήκη του Mercedes Pinto στον στόλο μας με υπερσύγχρονα, γρήγορα πλοία, υπογραμμίζει τη δέσμευση της Baleària στην καινοτομία, στην προώθηση της βιωσιμότητας και στον καθορισμό νέων προτύπων στην εμπειρία των πελατών».

Η συνεργασία μεταξύ της Elval, του ναυπηγείου Armon και της Baleària καταδεικνύει πώς το αλουμίνιο παγκόσμιας κλάσης σε συνδυασμό με τις εμπνευσμένες κατασκευές και τις βιώσιμες θαλάσσιες εφαρμογές μπορούν να αναδιαμορφώσουν συνολικότερα το μέλλον της ναυπηγικής βιομηχανίας. Το Mercedes Pinto είναι κάτι περισσότερο από ένα πλοίο - είναι μια απόδειξη της καινοτομίας, του σεβασμού στην πολιτιστική κληρονομιά και της φροντίδας προς το περιβάλλον.