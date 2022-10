Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Μασκ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τέσλα, Έλον Μασκ, πρέπει να αποδείξει γιατί πιστεύει ότι το Twitter αξίζει 10 φορές περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία διέθεσε καθώς και να λύσει τα προβλήματα της πλατφόρμας τα οποία έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο δισεκατομμυριούχος είπε ότι «εγώ και οι άλλοι επενδυτές προφανώς πληρώνουμε υπερβολικά για το Twitter αυτή τη στιγμή. Οι μακροπρόθεσμες δυνατότητες του Twitter κατά την άποψή μου είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από την τρέχουσα αξία του».

Ο Μασκ έχει υποσχεθεί να διατηρήσει την ελευθερία του λόγου κάθε είδους, αλλά έχει επίσης αποκτήσει έναν πιο συμβιβαστικό τόνο με τους παγκόσμιους ηγέτες που στοχεύουν να χαλιναγωγήσουν την πλατφόρμα.

«Το πουλί ελευθερώθηκε»

Μόλις τρεις ώρες αφότου ο Μασκ κήρυξε τη νίκη με tweet «Το πουλί ελευθερώθηκε», ο Ευρωπαίος Επίτροπος Τιερί Μπρετόν απάντησε: «Στην Ευρώπη, το πουλί πετά σύμφωνα με τους κανόνες μας».

the bird is freed

👋 @elonmusk



In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal