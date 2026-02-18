Μακεδονικός Χαλβάς: Νέα προϊόντα στην Ελλάδα, μπροστάρης σε πωλήσεις το ταχίνι και το νέο εξαγωγικό στοίχημα στις μαρμελάδες

Στα 103,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος του 2025 για τον Μακεδονικό Χαλβά, καταγράφοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ένα αποτέλεσμα που, όπως επισημαίνει ο Λευτέρης Χαΐτογλου, Marketing Director και μέλος του ΔΣ, δεν αξιολογείται μόνο ποσοτικά, αλλά κυρίως ποιοτικά. «Μας ενδιαφέρουν τα σωστά προϊόντα, οι σωστές αγορές, οι σωστές συνεργασίες και όχι μόνο τα νούμερα», τονίζει, περιγράφοντας μια στρατηγική που δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη συνεχή επανεξέταση του χαρτοφυλακίου.

Στην καθιερωμένη ετήσια συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ο κ. Χαΐτογλου αναφέρθηκε και στη δυναμική των εξαγωγών και μας είπε: «αυτός είναι ένας από τους λόγους που συμμετέχουμε σε πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό, για να συνεχιστεί η δυναμική πορεία ανάπτυξης των εξαγωγών».

Το στοίχημα των εξαγωγών

Οι εξαγωγές αποτελούν βασικό πυλώνα της δραστηριότητας, αντιπροσωπεύοντας το 52,7% του συνολικού τζίρου. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου, με παρουσία σε 59 χώρες. Οι ισχυρότερες αγορές είναι οι ΗΠΑ, η Αγγλία, ο Καναδάς, η Πολωνία και η Γερμανία, με την αμερικανική αγορά να αντιστοιχεί σε ποσοστό λίγο κάτω από το 20% του συνολικού τζίρου και πάνω από το 30% των εξαγωγών.

Το διεθνές περιβάλλον, ωστόσο, μόνο εύκολο δεν είναι. Η ακρίβεια, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και οι δασμοί που επιβλήθηκαν επί προεδρίας Donald Trump συνθέτουν ένα σκηνικό με προκλήσεις. Αν και οι δασμοί οριστικοποιήθηκαν τον Αύγουστο και ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως το αποτύπωμά τους στις πωλήσεις ραφιού, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι θα επηρεάσουν τον ρυθμό ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει χαθεί κάποια συγκεκριμένη συνεργασία και η τιμή του προϊόντος στις ΗΠΑ παραμένει σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Με φόντο αυτές τις συνθήκες, ο πήχης για το 2026 τοποθετείται χαμηλότερα. Η επιδίωξη είναι η σταθερότητα και η διατήρηση των μεριδίων, χωρίς υπερφιλόδοξους στόχους.

Ταχίνι μπροστά, χαλβάς σταθερή αξία

Στην καρδιά της ανάπτυξης βρίσκεται το ταχίνι, ο «μπροστάρης» του χαρτοφυλακίου. Εδώ και χρόνια καταγράφει συνεχόμενη αύξηση, έχοντας πλέον εδραιωθεί ως βασικό στοιχείο της καθημερινής διατροφής. Στην ελληνική αγορά καταγράφει άνοδο 3% σε όγκους, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της νηστείας και έχει ενταχθεί στη λογική της ισορροπημένης, φυτικής διατροφής.

Το νέο ταχίνι με πρωτεΐνη δίνει, σύμφωνα με τα πρώτα δείγματα, πολύ θετικά σημάδια, απαντώντας στη διεθνή τάση για λειτουργικά τρόφιμα με υψηλή διατροφική αξία. Την ίδια στιγμή, οι πρώτες ύλες παραμένουν κρίσιμος παράγοντας, το σουσάμι, κυρίως από την Αιθιοπία, διατηρεί σταθερή τιμή, ενώ η σοκολάτα κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας το κόστος παραγωγής σε συγκεκριμένους κωδικούς, όπως σημείωσε ο κ. Χαίτογλου.

Ο χαλβάς, από την άλλη, παραμένει μια σταθερή δύναμη. Με περίπου 50 εκατ. ευρώ πωλήσεις στην οργανωμένη λιανική, διατηρεί τη δυναμική του σε μια αγορά που αλλάζει διαρκώς. Η πίστη του καταναλωτικού κοινού στο προϊόν, η σύνδεσή του με το έθιμο, αλλά και η διεύρυνση της εποχικότητας μέσω νέων συσκευασιών ενισχύουν τη θέση του. Οι ατομικές μερίδες και τα μικρά χαλβαδάκια –πλέον έξι κωδικοί, ανάμεσά τους νέες εκδοχές με επικάλυψη σοκολάτας υγείας και με φράουλα και σοκολάτα γάλακτος– ανοίγουν δρόμους και εκτός Σαρακοστής, ενώ η εταιρεία επιδιώκει ισχυρότερη παρουσία στη μικρή λιανική. Δυναμικά κινείται και το φυστικοβούτυρο, κατηγορία που αναπτύσσεται, καθώς νέοι καταναλωτές την εντάσσουν στη διατροφή τους.

Επενδύσεις σε ενέργεια, αυτοματοποίηση και παραγωγική δυναμικότητα

Σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της διετίας 2024-2025 έπαιξαν οι επενδύσεις, συνολικού ύψους 3,6 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη δαπάνη αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών το 2024, που καλύπτουν πλέον σχεδόν τη μισή ανάγκη της εταιρείας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, προχώρησε η αυτοματοποίηση και ο εκσυγχρονισμός γραμμών παραγωγής, καθώς και η αύξηση του capacity σε προϊόντα με αυξημένη ζήτηση, όπως το φυστικοβούτυρο. Όπως μας εξήγησε ο κ. Χαΐτογλου, οι επενδύσεις δεν έχουν χαρακτήρα εντυπωσιασμού αλλά ουσίας, καθώς στοχεύουν εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και προοπτική.

Για το 2026, το επενδυτικό πλάνο θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, κάτω από 2 εκατ. ευρώ, «στην ίδια λογική, δηλαδή όπου χρειάζεται να εκσυγχρονίσουμε κάτι», όπως ανέφερε. Η προτεραιότητα παραμένει η λειτουργική αποδοτικότητα και η προσαρμοστικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Μαρμελάδες: Το «γλυκό» στοίχημα σε ΗΠΑ και Καναδά

Αν και στην Ελλάδα οι μαρμελάδες δεν αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφικής κουλτούρας, στο εξωτερικό η εικόνα είναι διαφορετική. Η κατηγορία αναπτύσσεται δυναμικά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική, όπου η εταιρεία έχει συνάψει δύο νέες συνεργασίες σε ΗΠΑ και Καναδά για βασικές γεύσεις.

Η αμερικανική αγορά, που ήδη αποτελεί στρατηγικό πυλώνα, δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για μεσογειακά και «αυθεντικά» προϊόντα, ενώ και στον Καναδά η ανταπόκριση είναι θετική. Οι μαρμελάδες φαίνεται να βρίσκουν χώρο σε ράφια που αναζητούν διαφοροποίηση και ποιότητα, ενισχύοντας το εξαγωγικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, δυναμικό entry θέλει να καταφέρει η εταιρεία και σε Ιαπωνία και Κορέα, γεγονός που δείχνει την στοχοπροσήλωση στις εξαγωγές.

Κοινωνικό αποτύπωμα με επίκεντρο τη συμπερίληψη

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, η εταιρεία επενδύει και σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Φέτος, με αφορμή την καμπάνια «Μια Καθαρά Δευτέρα κι έναν καιρό», δημιούργησε ένα παιδικό παραμύθι που αναδεικνύει τη δύναμη της καλοσύνης και της συλλογικότητας. Μέσα από την ιστορία του μικρού Οδυσσέα και του χαρταετού του, η παράδοση συνδέεται με το σήμερα, μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι πιο όμορφες ιστορίες γράφονται μαζί.

Παράλληλα, ο Μακεδονικός Χαλβάς στηρίζει τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, καλύπτοντας τα έξοδα παραγωγής παιδικών ηχητικών βιβλίων και βιβλίων σε γραφή Braille. Η πρωτοβουλία ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών με οπτική αναπηρία στη γνώση και στη φαντασία, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της συμπερίληψης.