LTIMindtree, Eurobank και Fairfax Digital Services συνεργάζονται για τη δημιουργία του Κέντρου Agentic Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Κύπρο

Η LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], η παγκόσμια εταιρεία παροχής τεχνολογικής συμβουλευτικής και ψηφιακών λύσεων ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Κέντρου Καινοτομίας στο Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας CYENS. Το Κέντρο Καινοτομίας της LTIMindtree θα επιτρέψει την ανάπτυξη ιδεών, τη συνδημιουργία και την υλοποίηση Προηγμένων Ψηφιακών Λύσεων για την Eurobank, την Fairfax και άλλους πελάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) συνάδοντας με το στρατηγικό όραμα της Κυπριακής Κυβέρνησης να ενδυναμώσει τον ρόλο της Κύπρου ως ένα περιφερειακό, τεχνολογικό Hub καινοτομίας, δημιουργώντας μοναδικές ευκαιρίες για διασυνοριακές συνεργασίες στον χώρο της τεχνολογίας.

Το Κέντρο είναι αφιερωμένο στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, τη διαχείριση κινδύνου και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Τα προηγμένα αυτά ψηφιακά συστήματα σχεδιάζουν και αυτοματοποιούν σύνθετες εργασίες, βοηθούν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και ενσωματώνονται απρόσκοπτα με βάσεις δεδομένων για την αποτελεσματικότερη και ακριβέστερη εκτέλεση λειτουργιών. Τοποθετημένο σε ένα σταυροδρόμι τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το κέντρο στοχεύει να ενθαρρύνει τη συνεργασία, την ευθυγράμμιση με ρυθμιστικές απαιτήσεις και να αποτελέσει μετασχηματιστικό βήμα για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τις τράπεζες της περιοχής.

Ο κ. Sanjay Tugnait, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax Digital Services (εταιρεία της Fairfax) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κύπρου-Ινδίας δήλωσε: «Η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας στην Κύπρο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του οράματος της Eurobank να είναι η τράπεζα που ηγείται στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Σε συνεργασία με τη LTIMindtree, την Eurobank, την Fairfax Digital και την Voicing.AI, το Κέντρο αυτό θα επιταχύνει την εξέλιξη της Eurobank σε μια τράπεζα που θα ηγείται της ψηφιακής πρωτοπορίας, με τον πελάτη σταθερά στο επίκεντρο. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο στην καινοτομία. Αφορά στην αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών μέσω ασφαλών, ανθρωποκεντρικών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων. Αυτή η σύμπραξη με την Κυβέρνηση της Κύπρου εμβαθύνει τη σχέση μεταξύ Κύπρου και Ινδίας στους τομείς της τεχνολογίας και του εμπορίου, οικοδομώντας μια γέφυρα καινοτομίας και αμοιβαίας ευημερίας».

Ο Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας, μέλους του Ομίλου Eurobank, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία ενισχύει τη δέσμευση του Ομίλου Eurobank να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η προηγμένη ανάλυση δεδομένων, προκειμένου να ενισχύσει την αξία για τους πελάτες της και να ενισχύσει τη λειτουργική της αποδοτικότητα. Σε στενή συνεργασία με τους στρατηγικούς εταίρους LTIMindtree και Fairfax Digital Services, ο Όμιλος Eurobank διευρύνει το διεθνές του αποτύπωμα και δημιουργεί νέες ευκαιρίες στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα. Η ίδρυση του Κέντρου στην Κύπρο υπογραμμίζει περαιτέρω την κουλτούρα επιχειρηματικής αριστείας που χαρακτηρίζει την Κύπρο και εδραιώνει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη καινοτομίας».

Η Κυβέρνηση της Κύπρου, δρώντας διορατικά, έχει αναδείξει τη χώρα σε στρατηγικό κόμβο για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και με την ευελιξία που τη χαρακτηρίζει θα ανοίξει τον δρόμο για την προσέλκυση νέων ταλέντων στην περιοχή, αποδεικνύοντας παράλληλα την ισχυρή δέσμευση στην ΤΝ μέσω του Ψηφιακού Κέντρου Καινοτομίας της LTIMindtree. Τον Φεβρουάριο του 2024 η LTIMindtree προχώρησε σε μια πιλοτική συμφωνία, υπογράφοντας Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με την Eurolife FFH, το οποίο περιλαμβάνει την ίδρυση Digital Hubs στην Ευρώπη και την Ινδία.

Ο Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στην Κύπρο δήλωσε: «H ίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας της LTIMindtree στην Κύπρο είναι ένα στρατηγικό ορόσημο που θέτει τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή των κορυφαίων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ψηφιακή ενδυνάμωση. Πέρα από τη δημιουργία ενός νέου τεχνολογικού κόμβου, η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την εξέλιξη της Κύπρου σε μια περιφερειακή δύναμη στις προηγμένες τεχνολογίες και την ψηφιακή καινοτομία. Αντικατοπτρίζει, επιπλέον, την ισχύ και τις δυνατότητες των συνεργασιών μας με κορυφαίους παγκόσμιους παίκτες τεχνολογίας και ακμάζοντα οικοσυστήματα όπως της Ινδίας. Η Κυβέρνησή μας δεσμεύεται να συνεργαστεί με την Ινδία και άλλους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, για να οικοδομήσει ένα μέλλον όπου το ταλέντο, η καινοτομία και η τεχνολογία θα συγκλίνουν, καθιστώντας την Κύπρο ως βασική πύλη για ψηφιακές λύσεις μετασχηματισμού στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή».

Ο κ. Srini Rao, EVP and Chief Business Officer- Europe στη LTIMindtree δήλωσε: «Η LTIMindtree είναι περήφανη που αξιοποιεί τη συνεργασία της με την Eurobank και την Fairfax Digital Services για την ίδρυση του νέου ψηφιακού Hub στην Κύπρο. Αυτό το κέντρο θα προωθήσει την ανάπτυξη μέσω του μετασχηματισμού για επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Μέσω αυτής της προσπάθειας, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προσφορά καινοτομίας και προηγμένης εμπειρίας πελατών στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».

Κεντρική φωτ.: (από αριστερά): Mr Srini Rao, EVP & Chief Business Officer, LTIMindtree, Mr Charalambos Prountzos, Mayor of Nicosia, Mr Evgenios Evgeniou, Chairman, Invest Cyprus, Mr Nikodemos Damianou, Deputy Minister of Research and Innovation, Cyprus, Mr Michalis Louis, CEO, Hellenic Bank, Mr Manish Manish, High Commissioner of India to Cyprus, Mr Fokion Karavias, CEO, Eurobank, Mr Sanjay Tugnait, President & CEO, Fairfax Digita