The Last of Us: Ο δεύτερος κύκλος που «σπάει τα ταμεία» παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV

To The Last of Us, η πολυβραβευμένη original παραγωγή του HBO που έγινε viral πριν ακόμα προβληθεί το πρώτο της επεισόδιο, επιστρέφει δυναμικά με τον δεύτερο κύκλο και προβάλλεται αποκλειστικά στην Ελλάδα μέσω της υπηρεσίας ΜΑΧ μόνο από το Vodafone TV, με νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα πρωί, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του στην Αμερική.

Το επίσημο trailer του δεύτερου κύκλου σημείωσε εντυπωσιακή απήχηση, ξεπερνώντας τα 160 εκατομμύρια views, καθιστώντας το, το πιο προβεβλημένο trailer παραγωγής του HBO μέχρι τώρα. Η ανυπομονησία του κοινού οδήγησε σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, με το πρώτο επεισόδιο να προκαλεί ενθουσιασμό τόσο στο κοινό όσο και στους fans του βιντεοπαιχνιδιού, που μιλούν ήδη για την πιο δυνατή σεζόν μέχρι σήμερα.

Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα αποκαλυπτικό σκηνικό, με την Έλι να αντιμετωπίζει βαθύτερα ηθικά διλήμματα, νέους κινδύνους και συναισθηματικές εντάσεις. Δίπλα της, νέοι χαρακτήρες όπως η Άμπι, προσθέτουν νέα διάσταση στην πλοκή και φέρνουν συγκρούσεις που θα καθορίσουν την εξέλιξη, ενώ η δημιουργική σκηνοθεσία των Craig Mazin και Neil Druckmann, διατηρεί και εδώ τη χαρακτηριστική κινηματογραφική αισθητική και το συναισθηματικό βάθος που καθιέρωσε τη σειρά, η οποία ανανέωσε ήδη για τον τρίτο της κύκλο.

Ο δεύτερος κύκλος αποτελείται από 7 επεισόδια, γεμάτα ένταση και σκηνές που συζητιούνται απ’ ευθείας μετά την προβολή τους. Συγκεκριμένα, το δεύτερο επεισόδιο με τίτλο "Through the Valley", που προβλήθηκε την περασμένη Κυριακή, καθήλωσε το κοινό και απέσπασε ενθουσιώδη σχόλια, ενώ συγκέντρωσε IMDB score 9.5/10 από περισσότερους από 30.000 «ψηφοφόρους», κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των επεισοδίων της σειράς.

Με την έλευση και του δεύτερου κύκλου του ANDOR, της σειράς της Lucasfilm που βασίζεται στο θρυλικό σύμπαν του Star Wars, τώρα διαθέσιμη με τα τρία πρώτα επεισόδια στο Disney+, το Vodafone TV γίνεται ο απόλυτος προορισμός ψυχαγωγίας συνδυάζοντας με τον καλύτερο και μοναδικότερο τρόπο, την πολυσυζητημένη μυθοπλασία, που γίνεται αυτή τη στιγμή, viral.