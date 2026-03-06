Lamda: Τα ορόσημα, πότε μπαίνουν οι πρώτοι ένοικοι, «τρέχουν» οι πωλήσεις οικιστικών

Στον 50ο όροφο φθάνει τον Μάϊο ο Riviera Tower, κλείνει το deal με ΙΟΝ στις αρχές Απρίλη, ολοκληρώνεται το 2027 η μαρίνα Αγίου Κοσμά, ενώ τρέχουν οι πωλήσεις οικιστικών και «μπαίνουν» στις κατοικίες το 2027 οι πρώτοι ιδιοκτήτες, όπως ενημέρωσε χθες στην τηλεδιάσκεψη με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές ο Οδυσσέας Αθανασίου για το Ellinikon.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Develοpment, επιχείρησε να δώσει τα ορόσημα της ανάπλασης για τους προσεχείς μήνες, εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία του ομίλου το 2026, μιλώντας για ισχυρή ζήτηση για τα οικιστικά προϊόντα , ενώ αναφερόμενος στα κόστη σημείωσε ότι είναι υπό έλεγχο τονίζοντας και την ρευστότητα της εταιρείας κάνοντας λόγο για 800 εκατ. ευρώ μετρητά στο ταμείο.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την διοίκηση της εισηγμένης, οι κατασκευαστικές εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας Αγίου Κοσμά έχουν ξεκινήσει και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το 2027, μαζί με το άνοιγμα της Riviera Galleria, την άνοιξη του ίδιου χρόνου.

Το Ellinikon Mall επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης ανοίγει τις πόρτες του έως τις αρχές του 2029.

Την ίδια ώρα στο τομέα των οικιστικών έργων, η Lamda λάνσαρε στην αγορά περίπου 110 οικιστικές μονάδες τον Δεκέμβριο, οι οποίες θα διατίθενται προς πώληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, ενώ εκτιμάται ότι μέσα στη φετινή χρονιά θα διατεθούν προς πώληση επιπλέον 300-330 κατοικίες.

Αναφερόμενος στον εμβληματικό πύργο Riviera Tower και στην πορεία των εργασιών σημείωσε ότι έχει ολοκληρωθεί ο 44ος όροφος και η κατασκευή των 50 ορόφων θα ολοκληρωθεί το Μάιο, ένα μήνα νωρίτερα από το αρχικό ορόσημο του Ιουνίου του 2026.

Την ίδια στιγμή η Bouygues έχει επιταχύνει τους ρυθμούς για τις εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου που προβλέπεται το Μάιο του 2027, γεγονός που δημιουργεί την πεποίθηση ότι το καλοκαίρι του 2027 οι κατοικίες θα αρχίσουν να παραδίδονται στους ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, όσον αφορά στο Ellinikon Mall, είναι σε εξέλιξη έκδοση της άδειας κατασκευής προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες ενώ εκτιμάται ότι θα ανοίξει στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029.

Επίσης, το 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας στα οικιστικά συγκροτήματα, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες στο Little Athens, που έχει αναλάβει η Lamda μέσω της Επιχειρηματικής Μονάδας Κατασκευών προχωρούν με βελτιωμένο προϋπολογισμό.

Σημειώνεται ότι με βάση την ενημέρωση για τα αποτελέσματα του 2025 μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση από τη γειτονιά του Little Athens, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 571 διαμερίσματα ή 85%.

Οι πρώτες αθλητικές εγκαταστάσεις παραδίδονται το φετινό καλοκαίρι, το 2027 ανοίγει το ιδιωτικό σχολείο της Κωστέας – Γείτονας και το 2028 το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Σε επίπεδο εισπράξεων, σύμφωνα με την σχετική εταιρική παρουσίαση της Lamda που συνόδευσε την ανακοίνωση οικονομικών μεγεθών 2025, οι πωλήσεις κατοικιών και οικοπέδων εκτιμάται ότι θα βάλουν στο ταμείο περί τα 2,08 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου για το 2025 ανήλθαν στα 91 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,9 φορές σε σχέση με το 2024, με τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA να ενισχύονται κατά 29% σε σχέση με το 2024 στα 254 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις σε επιμέρους δραστηριότητες. Τα Operating Malls κατέγραψαν νέο ρεκόρ EBITDA, φτάνοντας τα €89,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2024. Αντίστοιχα, και οι Μαρίνες πέτυχαν νέο ρεκόρ EBITDA στα €20,6 εκατ., αυξημένο κατά 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σημαντική ήταν επίσης η πρόοδος στο Έργο Ελληνικού (The Ellinikon), όπου τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις αυξήθηκαν κατά 96% σε σχέση με το 2024. Από την έναρξη του έργου μέχρι τις 28.02.2026, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων ξεπέρασαν το €1,5 δισ., ενώ το 85% από τις 671 κατοικίες του Little Athens έχουν ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί.

Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα €804 εκατ., ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική του θέση.

Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι τα EBITDA των εμπορικών κέντρων θα ενισχυθούν κατά άνω του 3%, ενώ στη Μαρίνα Φλοίσβου αναμένεται αύξηση της τάξης του 3%-4%.