Lamda: Ισχυρό εννεάμηνο, ρεκόρ σε malls - μαρίνες και ταμείο 1,5 δισ. από κατοικίες στο Ελληνικό

Με ισχυρές επιδόσεις για το εννεάμηνο, πωλήσεις στο 1,5 δις ευρώ, το Little Athens να ξεπουλάει ,τις συμφωνίες να διαδέχονται η μια την άλλη και μαρίνες και Mall να καταγράφουν νέα ρεκόρ, η Lamda Development, βρίσκεται ένα βήμα πριν τις ημερομηνίες ορόσημο που έχουν τεθεί για το μεγάλο έργο του Ελληνικού με ενισχυμένο ταμείο και χρηματοοικονομική ευρωστία μετά και την έκδοση του ομολογιακού 500 εκατ. ευρώ.

Η εισηγμένη χθες ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου και ένα ακόμη σημαντικό deal για την επένδυση του Ελληνικού, το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Πάρκου Υγειονομικής Περίθαλψης (Healthcare Park) σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς πρόσφατων στρατηγικών συμφωνιών, εκ των οποίων ξεχωρίζει αυτή με τον όμιλο ION του Ανδρέα Πινιατάρο για την ανάπτυξη ενός τεχνολογικού campus, ενώ εξίσου σημαντικές θεωρούνται η στρατηγική συνεργασία με την Cosmote Telecom για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο The Ellinikon και με το University of Nicosia (UNIC) για την ανέγερση εκτεταμένης πανεπιστημιούπολης.

Με βάση τα όσα ανακοίνωσε χθες για το εννεάμηνο η εισηγμένη οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το The Ellinikon από την έναρξή του μέχρι την 30η.11.2025 φτάνουν στα 1,5 δισ. ευρώ, με το 84% από τις 671 κατοικίες της οικιστικής γειτονιάς Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το Εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε 215 εκατ., αυξημένα 80%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, επιβεβαιώνοντας την σημαντική πλέον συνεισφορά τους.

Επιπλέον, στο Εννεάμηνο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους 105 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων).

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 30.11.2025 ανήλθαν στα 1,5 δις, με τις εισπράξεις το 9μηνο 2025 να ανέρχονται σε 404 εκατ. από τις αρχές του 2025.

Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα 159 εκατ. την 30η.09.2025 (έναντι 355 εκατ. στις 30.06.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού 232 εκατ. ευρώ.

Τα ρεκόρ σε Mall και Μαρίνες

Την ίδια ώρα στο εξεταζόμενο διάστημα τα Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία, σημείωσαν για μια ακόμα περίοδο, νέο ιστορικό υψηλό operating EBITDA στα €68,7εκ στο Εννεάμηνο 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών μισθωμάτων κατά 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024 και της αύξησης των εσόδων στάθμευσης κατά 10% για την ίδια περίοδο.

Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας (αύξηση 2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα €620εκατ.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 66% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Και οι δύο αναπτύξεις εισέρχονται στη φάση της κατασκευής. Οι εργασίες σκυροδέτησης στο Riviera Galleria βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, με τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τις εργασίες διαχωριστικών να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι εκσκαφές στο The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και αναμένεται να ξεκινήσει το A’ Τρίμηνο του 2026.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30.09.2025 ξεπέρασε τα €1,7δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων, σε λειτουργία, στα €1,3δις.

Οι μαρίνες

Αντίστοιχα και οι μαρίνες επιβεβαίωσαν για μια ακόμα περίοδο τη σταθερά αυξητική πορεία των μεγεθών τους, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το Εννεάμηνο τόσο στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα €26εκ (αύξηση 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024) όσο και στα κέρδη EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν 9%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, στα €17,2εκ.

Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο mega yacht Μαρίνες (οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού), στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, όπως επίσης και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού.

Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά καταγράφει σταδιακή μείωση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά σε συνδυασμό με την ανέγερση του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός μοναδικού προορισμού για premium brands, αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τον Όμιλο με την ολοκλήρωση των έργων της.

Το ομολογιακό δάνειο

Τον Νοέμβριο του 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €500 εκατ., διάρκειας 7 ετών και με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 3,8%. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα του Ομίλου και ενδυναμώνοντας τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική του στρατηγική.

Κατά τη διάρκεια του Εννεαμήνου 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €285εκ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 30.09.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα €849 εκατ.

Η συμφωνία με το Ιατρικό

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. υπέγραψε στις 16.12.2025 δεσμευτική συμφωνία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για την μίσθωση, για εγγυημένη περίοδο 10 ετών, ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Υγείας επιφάνειας ανωδομής περίπου 6,000 τ.μ. Το Κέντρο Υγείας θα ανεγερθεί πλησίον του The Ellinikon Mall και θα περιλαμβάνει Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, και ένα εξειδικευμένο κέντρο Υγειούς Μακροζωίας και Αντιγήρανσης (Longevity and Anti-aging center). Η ολοκλήρωση της κατασκευής του Κέντρου Υγείας αναμένεται έως το τέλος του 2028.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η κατασκευή του Healthcare Park θα αναπτυχθεί σε μια από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες του Ελληνικού, δίπλα στο εμπορικό κέντρο The Ellinikon Mall. Το συγκρότημα θα καλύπτει περίπου 6.000 τ.μ. και θα φιλοξενεί υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας και ευεξίας, από βασικές μέχρι εξειδικευμένες. Κεντρικό του στοιχείο θα είναι το Εξειδικευμένο Κέντρο Μακροζωίας και Αντιγήρανσης, το οποίο θα ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες διεθνείς μεθόδους για τη φροντίδα της υγιούς γήρανσης και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής.

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας και μονάδων ημερήσιας νοσηλείας σε τομείς όπως η οφθαλμολογία, η δερματολογία και η πλαστική χειρουργική, προσφέροντας 24ωρη ιατρική φροντίδα. Με την ολοκλήρωσή του, το Healthcare Park θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την υγειονομική φροντίδα στην Ελλάδα και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία του Ελληνικού, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών.

Τα μεγέθη που ξεχώρισαν στο εννεάμηνο

Επιγραμματικά τα μεγέθη που ξεχωρίζουν έχουν ως εξής: