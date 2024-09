Lamda Development: 72% αύξηση στα EBITDA - Στα 46,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024

Η LAMDA Development S.A. παρουσίασε τις οικονομικές επιδόσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Πιο συγκεκριμένα σημείωσε:

Νέο ιστορικό ρεκόρ κερδών Retail EBITDA (4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία) προ αποτιμήσεων στα €44 εκατ., αυξημένα 8% έναντι του 2023

Νέο ιστορικό ρεκόρ κερδών EBITDA για τις Μαρίνες στα €10 εκατ, αυξημένα 9% έναντι του 2023

Κερδοφόρα αποτελέσματα EBITDA για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) στα €7 εκατ., μαζί με €776 εκατ. εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου μέχρι 30.08.2024

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2024 ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

«Όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και στο Α’ Εξάμηνο του 2024. Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Έργο Ελληνικού προσεγγίζουν τα €800 εκατ. από την έναρξη του έργου έως το τέλος Αυγούστου 2024 ενώ μέχρι το τέλος του έτους εκτιμούμε ότι οι συνολικές εισπράξεις θα ξεπεράσουν τα €900 εκατ. Οι εισπράξεις από τις πρόσφατες πωλήσεις οικοπέδων αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα και να θωρακίσουν τον ισολογισμό του Ομίλου. Παράλληλα με την ταχεία πρόοδο στις οικιστικές αναπτύξεις, οι εργασίες συνεχίζονται και στα έργα υποδομών όπως η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος και το The Ellinikon Sports Park, ενώ αναμένουμε περαιτέρω εντατικοποίηση του ρυθμού εργασιών σε όλα τα μέτωπα τα επόμενα τρίμηνα. Τα Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία, όπως και οι Μαρίνες, συνεχίζουν να δημιουργούν νέα ρεκόρ κερδοφορίας»

Τα 4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία σημείωσαν νέο ρεκόρ Retail EBITDA στα €43,6 εκατ. (αύξηση 8% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2023), κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από βασικά μισθώματα (αύξηση 7% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2023) και της αύξησης των εσόδων στάθμευσης (αύξηση 14% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2023). Τα εν λόγω αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας, με το σύνολο των επισκεπτών το Α’ Εξάμηνο 2024 να ανέρχεται σε 11,6εκ (αύξηση 2% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2023), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ πωλήσεων καταστημάτων στα €375εκ (αύξηση 6% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2023).

Επίσης, καταγράφεται σημαντική πρόοδος στις εμπορικές μισθώσεις για τους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό. Συγκεκριμένα, έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 63%4 της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 69% του GLA στη Riviera Galleria, σε υψηλότερες τιμές έναντι των Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη μιας αγοράς με χαμηλή προσφορά καθώς και το αδιάλειπτο, ισχυρό ενδιαφέρον των εμπόρων για αυτές τις νέες αναπτύξεις. Στοχεύουμε στο τέλος του έτους να έχουμε ολοκληρώσει συμφωνίες HoT για 70% του GLA στο The Ellinikon Mall και 80% του GLA στη Riviera Galleria.

Οι Μαρίνες βρίσκονται σε σταθερή τροχιά αύξησης των μεγεθών τους, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε νέο ιστορικό ρεκόρ στα €15,4 εκατ. (αύξηση 13% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2023) ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν 9% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2023 στα €9,8εκ. Η εν λόγω σημαντική επίδοση αποδίδεται κυρίως στη σταθερή προτίμηση των πελατών στις δύο mega yacht Μαρίνες (και οι δύο Μαρίνες καταγράφουν 100% πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού) και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού. Τα υψηλότερα έσοδα από τα διερχόμενα σκάφη αναψυχής, λόγω της αύξησης των αφίξεων τουριστών στην Αθήνα, συνέβαλαν επίσης στη βελτιωμένη επίδοση των Μαρινών.

Αναφορικά με το Έργο Ελληνικού, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

Πρώτον, συνεχίζεται η λειτουργική κερδοφορία, κάτι που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο 2023, σε διάστημα μόλις 2,5 ετών από την έναρξη του έργου. Δεύτερον, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 30.08.2024 ανέρχονται σε €776εκ, με το ποσό των συνολικών εισπράξεων από τις αρχές του έτους μέχρι το τέλος Αυγούστου 2024 στα €297εκ εισπράξεις. Στις εν λόγω συνολικές εισπράξεις περιλαμβάνεται ποσό περίπου €32εκ αναφορικά με τις πωλήσεις οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις που εισπράχθηκε τον Ιούλιο 2024.

Επισημαίνεται ότι από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής €106 εκατ, ποσό περίπου €86 εκατ αναμένεται να εισπραχθεί εντός του 2024 και το υπόλοιπο περίπου €20εκ εντός του 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα του Έργου και του Ομίλου (βλ. ενότητα “Πωλήσεις Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου”).

Τρίτον, μετά την επιτυχημένη πορεία πωλήσεων των οικιστικών αναπτύξεων στο παράκτιο μέτωπο, επιταχύνθηκε η διάθεση επιλεγμένων διαμερισμάτων στη Γειτονιά Little Athens, με τις κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές να ανέρχονται πλέον για 318 διαμερίσματα ή περίπου 72% αυτών των επιλεγμένων διαμερισμάτων.

Τέλος, καταγράφεται ταχεία πρόοδος τόσο στα έργα υποδομών όσο και στις κατασκευές κτιρίων, τα οποία είναι πλέον εμφανή από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος (Riviera Tower και Cove Residences). Το Α’ Εξάμηνο 2024 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €104εκ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών από την έναρξη του έργου έως την 30.06.2024 να διαμορφώνεται πλέον στα €419εκ.

Έργα Υποδομών & άλλες Κατασκευαστικές εργασίες

Τα κυριότερα ορόσημα, μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2024, αναφορικά με την υλοποίηση του Ελληνικού, είναι τα ακόλουθα:

Riviera Tower: Ο Πύργος είναι ορατός από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, οι εργασίες φέροντος οργανισμού της ανωδομής των δύο (2) κεντρικών πυρήνων ανελκυστήρων/κλιμακοστασίων μέχρι και τον 8ο όροφο ενώ προχωρούν και οι σκυροδετήσεις των πλακών του 4ου ορόφου.

The Cove Residences: στα οικόπεδα 5-6, που περιλαμβάνουν συνολικά 7 κτίρια, ολοκληρώνονται εντός του Σεπτεμβρίου οι εργασίες του φέροντος οργανισμού. Στα οικόπεδα 7-8, που περιλαμβάνουν 14 κτίρια, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκυροδέτησης της θεμελίωσης.

Park Rise (BIG): τον Απρίλιο 2024 εγκαταστάθηκε ο Ανάδοχος της Α’ Φάσης. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των αρχαιολογικών ανασκαφών και του συνόλου των εκσκαφών. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η κατασκευή της θεμελίωσης του κτιρίου.

Λοιπές αναπτύξεις Little Athens: στα έργα Promenade Heights και Atrium Gardens / Trinity Gardens έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές ενώ στο έργο Promenade Heights έχουν προχωρήσει και οι εργασίες θεμελίωσης. Στο έργο Pavilion Terraces έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες

κατεδαφίσεις και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκσκαφών.

Υπογειοποίηση Λεωφ. Ποσειδώνος: έχει ολοκληρωθεί 83% των εκσκαφών και 71% των σκυροδετήσεων.

Πωλήσεις Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου (μέχρι τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2024)

Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις: στο τέλος Ιουλίου 2024 υπεγράφησαν οριστικά συμβόλαια και προσύμφωνα αγοραπωλησίας για την πώληση πέντε (5) διαφορετικών οικοπέδων (πλησίον του The Ellinikon Mall), συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 51χιλ. τ.μ. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου €106εκ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα περίπου €2.100 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Το εν λόγω τίμημα είναι τετραπλάσιο του λογιστικού κόστους. Από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, ποσό περίπου €32εκ εισπράχθηκε τον Ιούλιο ενώ μέχρι το τέλος 2024 αναμένεται να έχουν εισπραχθεί €86εκ συνολικά, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου. Ο Όμιλος LAMDA Development αναμένεται, μετά την ολοκλήρωση όλων των επιμέρους συναλλαγών, να αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου €76εκ, το οποίο αντιστοιχεί σε 5,4% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) την 30.06.2024.

Πώληση ακινήτου για την ανάπτυξη του Mixed-Use Tower: το Μάρτιο 2024 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε περίπου €39εκ, ενώ εισπράχθηκε και η πρώτη δόση ποσού περίπου €13εκ. Στα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2024 αναγνωρίστηκε το σύνολο του εσόδου (€39εκ).

Πώληση του κτιρίου γραφείων Cecil: το Φεβρουάριο 2024 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή έναντι τιμήματος €19,4εκ σε μετρητά. Στα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2024 αναγνωρίστηκε λογιστικό κέρδος, προ φόρων, περίπου €4εκ.

Πώληση οικοπέδου έκτασης 469 στρεμμάτων στο Βελιγράδι: το Μάρτιο 2024 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή έναντι συνολικού τιμήματος €15,2εκ σε μετρητά.

Άλλα Σημαντικά Γεγονότα (μέχρι τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2024)