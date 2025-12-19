Κερδίζοντας σταθερά όλο τον χρόνο με την Χριστουγεννιάτικη προσφορά της Volton

Η Volton, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και να μετατρέπει την ενέργεια σε πραγματική αξία, παρουσιάζει μία μοναδική Χριστουγεννιάτικη προσφορά, κάνοντας δώρο τα πάγια για 6 μήνες σε όσους επιλέξουν το σταθερό πρόγραμμα ρεύματος Volton Blue Flat.

Το Volton Blue Flat, με σταθερή & πολύ χαμηλή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο - μόλις 0,099€/kWh για οικιακές παροχές και 0,129€/kWh για επαγγελματικές, με έκπτωση συνέπειας - επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν ξεκάθαρη εικόνα στη χρέωση για το ρεύμα τους και να προστατεύονται από πιθανές ανατιμήσεις.

Επιπλέον, είναι η ιδανική επιλογή, καθώς αποτελεί την πιο οικονομική πρόταση της αγοράς, προσφέροντας επιπλέον όφελος με μειωμένο λογαριασμό τους πρώτους 6 μήνες του χρόνου.

Η προσφορά ισχύει για νέες αιτήσεις για οικιακές και επαγγελματικές παροχές έως τις 10 Ιανουαρίου 2026.

Φέτος, τα Χριστούγεννα στη Volton γίνονται πιο φωτεινά, με επιλογές που δίνουν αξία, σιγουριά και οικονομία σε κάθε σπίτι, προσφέροντας δώρα για τις γιορτές, με πραγματικό οικονομικό όφελος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα Volton, το www.volton.gr ή να καλέσουν στο 11300.