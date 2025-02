Κατά 93% μείωσε η Vodafone Ελλάδας τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη λειτουργία της

Ο Όμιλος Vodafone υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κλιματικής μετάβασης με στόχο τον μηδενισμό των καθαρών εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας από τη διεθνή δραστηριότητά του μέχρι το 2040. Στην Ελλάδα, ο στόχος του μηδενισμού των εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τη λειτουργία της Vodafone Ελλάδας, μετατοπίστηκε το 2028, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό στόχο, χάρη στην αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Καλύπτοντας πλήρως τις ενεργειακές της ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέσω πιστοποιημένων εγγυήσεων προέλευσης, η εταιρεία έχει ήδη μηδενίσει τις έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και, μέσω ενός συνδυασμού πολιτικών και προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσε το 2024 κατά 93% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές, σε σχέση με το έτος αναφοράς (2020). Η Vodafone Ελλάδας εφαρμόζει το σύστημα ISO 50001, το οποίο επικεντρώνεται στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίζοντας την αποδοτική χρήση ενέργειας σε όλες τις λειτουργίες.

Με προσήλωση στην κυκλική οικονομία, η Vodafone Ελλάδας μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα σε κάθε στάδιο, εστιάζοντας στο μοντέλο «μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση». Για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει το σύστημα ISO 14001, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση όλων των διαδικασιών με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακυκλώνει το 100% των αποβλήτων του δικτύου και των γραφείων της. Ενδεικτικά, την τριετία 2022-2024 ανακυκλώθηκαν 149 τόνοι χαρτιού μόνο από τη λειτουργία των γραφείων, ενώ 650 τόνοι πλαστικού στάλθηκαν προς ανακύκλωση. Παράλληλα, σε κοινή πρωτοβουλία με το WWF, η Vodafone Ελλάδας επέτυχε μηδενικές καθαρές εκπομπές στην αλυσίδα των ιδιόκτητων καταστημάτων της.

Η Vodafone είναι, άλλωστε, η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών που παρουσίασε τον Ιούνιο του 2003 πανελλαδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλα τα κτήρια γραφείων και καταστημάτων, σε εταιρικούς πελάτες και σε περισσότερα από 300 σημεία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σε όλη την Ελλάδα, με τις συσκευές και τα αξεσουάρ που έχουν ανακυκλωθεί μέχρι σήμερα να ξεπερνούν τις 900.000. Επιπλέον, εδώ και τρία χρόνια μέσω της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ της Vodafone και του WWF υλοποιείται το πρόγραμμα «Ένα εκατομμύριο τηλεφωνικές συσκευές για τον πλανήτη» (One Million Phones for the Planet), το οποίο σημειώνει σημαντική πρόοδο. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, για κάθε συσκευή που συλλέγεται, ο Όμιλος Vodafone δωρίζει μία βρετανική λίρα για την υποστήριξη του έργου της WWF σε όλο τον κόσμο.

Στόχος της Vodafone είναι να χτίζει μια βιώσιμη, αξιόπιστη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή κοινωνία, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους με τεχνολογικές λύσεις, προστατεύοντας τον πλανήτη και καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη πελατών, εργαζομένων και των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.