Και όμως, ο Βακάκης κάνει εξαγορές

H μόνιμη ερώτηση των αναλυτών και των μετόχων κατά τις παρουσιάσεις της Jumbo ήταν γιατί ο όμιλος με τόση μεγάλη ρευστότητα που διαθέτει δεν προχωρεί σε εξαγορές.

Ο κ. Βακάκης απαντούσε ότι δεν προτιμά τις μαζικές επεκτάσεις και τα χρηματοοικονομικά ρίσκα. «Δεν επιθυμούμε να αγοράζουμε τζίρο», έλεγε χαρακτηριστικά και πρόσθετε πως «θέλουμε να κινούμαστε αργά και σταθερά. Αν τα πράγματα πάνε στραβά, το χρήμα στο ταμείο είναι το μόνο που σε κρατάει ζωντανό».

Όπως έγινε όμως γνωστό, η Jumbo προχώρησε στην εξαγορά του εμπορικού κέντρου «Veso Mare» στην Πάτρα έναντι 10,8 εκατ. ευρώ. Μέσα στο εμπορικό κέντρο λειτουργεί μισθωμένο κατάστημα της Jumbo αλλά υπάρχουν και άλλες μισθώσεις από καταστήματα λιανικής, εστίασης, ακόμη και σινεμά. Σίγουρα δεν πρόκειται για μια εξαγορά αλυσίδας παιχνιδιών αλλά και τα 10,8 εκατ. ευρώ δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό.

Η διοίκηση, αιτιολογώντας την εξαγορά αναφέρει ότι η Jumbo ήδη λειτουργεί κατάστημα εντός του εμπορικού κέντρου και πως η επένδυση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου για την απόκτηση μισθωμένων καταστημάτων που ήδη λειτουργούν, ενισχύοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα. Επισημαίνει δε, πως η απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου από την εν λόγω συναλλαγή εκτιμάται ότι θα είναι διψήφια ήδη από τον πρώτο χρόνο.

Στο 10μηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος η αύξηση των πωλήσεων του ομίλου ανήλθε στο 8% με αιχμή του δόρατος τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στην Ελλάδα οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,5%, στην Κύπρο κατά 9%, στη Βουλγαρία κατά 4% και στη Ρουμανία κατά 5%.

Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος με τη χριστουγεννιάτικη αγορά παραμένουν οι πιο κρίσιμοι μήνες για το αποτέλεσμα του 2025.