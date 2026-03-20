Jumbo: Νέο κατάστημα στην Ρουμανία και μέρισμα

Σύμφωνα με το διαδικτυακό μέσο Romania Journal, η Jumbo προχώρησε στην εξαγορά παλαιάς βιομηχανικής μονάδας στη βόρεια Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επέκτασης του ομίλου στη χώρα και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2025. Το ακίνητο ανήκε στην εταιρεία Habitex.

Η ελληνική εταιρεία σχεδιάζει την ανακατασκευή του χώρου και την ανάπτυξη του πρώτου της υπερκαταστήματος στην περιοχή Μαραμούρες, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το επόμενο βήμα διεύρυνσης του δικτύου της στη Ρουμανία. Η Habitex, βελγική εταιρεία ένδυσης, είχε απολύσει το σύνολο των εργαζομένων της στη Ρουμανία το 2024, λόγω σημαντικής μείωσης των παραγγελιών, ενώ δραστηριοποιούνταν μέσω τριών εταιρικών σχημάτων.

Παρότι το τίμημα της συναλλαγής δεν έχει δημοσιοποιηθεί, η κίνηση σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της επέκτασης του ομίλου στη ρουμανική αγορά, μετά από μια περίοδο σχετικής σταθεροποίησης. Σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει ήδη ανακοινωθεί και επαναβεβαιώθηκε το φθινόπωρο του 2024, η Jumbo στοχεύει να διπλασιάσει το δίκτυο των hypermarkets στη Ρουμανία μέσα στην επόμενη οκταετία. Το τελευταίο κατάστημα άνοιξε τον Μάρτιο του 2024 στην Τιμισοάρα, ενώ η επόμενη κίνηση επέκτασης του δικτύου της εταιρίας αναμένεται στην περιοχή του Cluj.

Με την προσθήκη του νέου καταστήματος, το δίκτυο της εταιρείας στη Ρουμανία θα ανέλθει σε 21 καταστήματα. Η χώρα αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά του ομίλου μετά την Ελλάδα, καθώς το 2024 συνεισέφερε περίπου το 22% των ενοποιημένων πωλήσεων, απασχολεί περί τους 1.700 εργαζομένους και εκτιμάται ότι συμβάλλει κατά 20%-25% στα λειτουργικά κέρδη.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η συμμετοχή της Ρουμανίας στον κύκλο εργασιών διαμορφώθηκε στο 19,4%, ενώ στα λειτουργικά κέρδη κινήθηκε κοντά στο 17%, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της αγοράς, αλλά και τη σχετική πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας.

Όσον αφορά το 2026, η Jumbo κατέγραψε μείωση πωλήσεων στη Ρουμανία κατά 3% τον Φεβρουάριο και κατά 4% στο πρώτο δίμηνο, λόγω της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος, της αύξησης του ΦΠΑ και των περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων. Παρά την αδυναμία της συγκεκριμένης αγοράς, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου στο πρώτο δίμηνο αυξήθηκαν κατά 6% χάρις τις δυνατές επιδόσεις της Ελλάδας (+8%) και της Βουλγαρίας (+11%).

Πέραν του δικτύου καταστημάτων, η Jumbo διαθέτει στη Ρουμανία και ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο εκτιμάται ότι συνεισφέρει περίπου το 10% των τοπικών πωλήσεων. Παράλληλα, λειτουργεί ιδιόκτητο κέντρο logistics επιφάνειας 75.000 τ.μ. στην περιοχή Popesti-Leordeni, κοντά στο Βουκουρέστι, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των αποθηκευτικών χώρων κατά επιπλέον 25.000 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο 18 εκταρίων στην ίδια περιοχή.

Τέλος, η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην έκτακτη χρηματική διανομή των 0,50 ευρώ ανά μετοχή από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ενώ η καταβολή προς τους μετόχους θα ξεκινήσει στις 30 Μαρτίου. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2025, εφόσον ακολουθηθεί η συνήθης πρακτική του ομίλου, αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Απριλίου.

Η εξέλιξη του δικτύου της Jumbo στην Ρουμανία