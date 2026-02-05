Jumbo: Μειώσεις τιμών σε 9 στους 10 κωδικούς λόγω χαμηλού πληθωρισμού

«Η περίοδος που διανύουμε είναι καλή για εμάς. Το ευρώ έχει ισχυροποιηθεί, τα κόστη μεταφοράς έχουν υποχωρήσει και οι τάσεις αποπληθωρισμού είναι κυρίαρχες. Ο αποπληθωρισμός μας οδηγεί σε μειώσεις τιμών. Το επόμενο διάστημα 9 στους 10 κωδικούς θα έχουν χαμηλότερες τιμές, γεγονός που εκτιμώ ότι θα τονώσει περαιτέρω τη ζήτηση. Εμείς ρίχνουμε τις τιμές με εντολή του καταναλωτή».

Τα παραπάνω υποστήριξε ο ιδιοκτήτης των Jumbo Απ. Βακάκης κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκε η έκτακτη χρηματική διανομή 0,50 ευρώ ανά μετοχή, αλλά και η τροποποίηση του καταστατικού.

Για άλλη μια φορά ο κ. Βακάκης επικαλέστηκε το ιαπωνικό μοντέλο το οποίο ακολουθεί πιστά και θα κληρονομήσει στους διαδόχους του στη διοίκηση της Jumbo: Μηδενικός δανεισμός, υψηλά διαθέσιμα και γενναία μερισματική πολιτική με απόδοση γύρω στο 5%. Ενας «ιαπωνικός» δείκτης που ακολουθεί ο κ. Βακάκης είναι ότι τα διαθέσιμα θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 20%-25% των πωλήσεων του ομίλου.

«Οσοι θέλουν μετοχή - πύραυλο να ψάξουν αλλού»

«Θέλουμε να είμαστε συνεπείς στη στρατηγική αυτή. Όσοι ψάχνουν για μετοχές-πύραυλους να ψάξουν αλλού», υποστήριξε ο ισχυρός άνδρας της Jumbo. Για την καθοδήγηση που έδωσε η εταιρεία για αύξηση πωλήσεων 5% το 2026 και καθαρά κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ, ο κ. Βακάκης ανέφερε ότι είναι ένα budget που λαμβάνει υπόψη ότι κάποιες αγορές θα πάνε καλά και κάποιες λιγότερο καλά. «Κάνουμε ένα «μουαγιέν» προβλέψεων το οποίο μπορεί να φαντάζει πεσιμιστικό αλλά υπάρχουν παράγοντες που συνεχώς μεταβάλλονται», εξήγησε ο κ. Βακάκης.

Για την έκθεση της City η οποία υποβάθμισε τη μετοχή από τα 32 ευρώ στα 27 ευρώ και στο αρνητικό σενάριο στα 20,7 ευρώ, λόγω ανταγωνισμού στη Ρουμανία, ο κ. Βακάκης ανέφερε πως ο αναλυτής έκανε μια σοβαρή δουλειά και έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του, αν και κάποιες παραδοχές δεν συνηθίζονται όπως η πρόβλεψη για τη συγκεκριμένη αγορά τα επόμενα 10 χρόνια. Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην εταιρεία που σύμφωνα με την έκθεση απειλεί την Jumbo στη Ρουμανία (σ.σ πρόκειται για την Action) ο κ. Βακάκης ανέφερε ότι πρόκειται για 8 καταστήματα μεταξύ 500-800 τετραγωνικών σε μια αγορά 20 εκατ. καταναλωτών. «Δεν την υποτιμούμε αλλά και δεν εφησυχάζουμε. Πάντα ο θεμιτός ανταγωνισμός μας κάνει καλύτερους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση του δικτύου στη Ρουμανία, πιο φθηνά τα προϊόντα στη Βουλγαρία από την έλευση του ευρώ

Για τη Ρουμανία ο κ. Βακάκης ανέφερε ότι είναι μια ένδιαφέρουσα αγορά και η Jumbo έχει στόχο να διπλασιάσει το δίκτυό της (σήμερα έχει 21 καταστήματα). Βεβαίως, η Ρουμανία είναι προς το παρών ο αδύναμος κρίκος στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Jumbo, λόγω της υποτίμησης του νομίσματος και της αύξησης του ΦΠΑ.

Για την αγορά της Βουλγαρίας, ο κ. Βακάκης υποστήριξε ότι η έλευση του ευρώ θα επιφέρει «εκπτώσεις» στις τιμές, γεγονός που θα ενισχύσει τη ζήτηση.

Η Ελλάδα τον Ιανουάριο είχε αύξηση 8% στις πωλήσεις, κάτι που οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης, στις εξαγωγές (καταστήματα franchise) και στην εποχικότητα. Γενικότερα ο κ. Βακάκης είπε ότι το 2025 τα αποτελέσματα ήταν καλά και το πρώτο τρίμηνο του 2026 ακόμη καλύτερα. Διευκρίνισε όμως ότι οι πωλήσεις επηρεάστηκαν σημαντικά από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ιδίως με τον αποκλεισμό των συνόρων.

Σε ερώτηση μετόχου γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ο κ. Βακάκης εξήγησε πως αυτή ήταν η τρίτη εναλλακτική αξιοποίησης των διαθεσίμων. Οι άλλες δύο εναλλακτικές που είχαν προτεραιότητα ήταν η ανάπτυξη νέων καταστημάτων ή η αγορά καταστημάτων που νοικιάζει η εταιρεία. Σήμερα, όπως δήλωσε, το 80% των συνολικών τετραγωνικών του δικτύου είναι ιδιόκτητα. Υπενθύμισε επίσης ότι το 1/3 των καθαρών κερδών θα πηγαίνει για μέρισμα, το 1/3 για επενδύσεις και το υπόλοιπο 1/3 για φόρους και ενίσχυση του ταμείου.

Ο κ. Βακάκης παραδέχθηκε ότι εξετάζεται η επέκταση σε αγορές όπου δεν έχουν δημογραφικό πρόβλημα (π.χ Τουρκία η Ινδία) αλλά όπως διευκρίνισε δεν υπάρχει κάποια ειλημμένη απόφαση.

Επανέλαβε ότι δεν τον ενδιαφέρει η ανάπτυξη μέσω εξαγορών, αλλά μόνο με λειτουργική επέκταση. Για το ενδεχόμενο πρότασης εξαγοράς της Jumbo, o κ. Βακάκης δήλωσε πως είναι υποχρεωμένος να την εξετάσει γιατί δεν είναι μόνος του στο μετοχικό κεφάλαιο αλλά σε προσωπικό επίπεδο είναι αρνητικός.

Σημαντικές υπεραξίες από τη συμμετοχή στην Τράπεζα Κύπρου

Ιδιαίτερη αναφορά μετά από σχετική ερώτηση μετόχου έγινε και στο ποσοστό που κατέχει η Jumbo στην Τράπεζα Κύπρου. Πρόκειται για ένα ποσοστό της τάξης του 0,8% το οποίο είχε αποκτήσει η Jumbo το 2015. Όπως εξήγησε ο κ. Βακάκης το κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο κόστισε στην εταιρεία περίπου 50 εκατ. ευρώ, αλλά η τοποθέτηση στην Τράπεζα Κύπρου και η εντυπωσιακή πορεία της μετοχής οδηγεί σε σημαντική ανάκτηση των χαμένων κεφαλαίων. Μετοχική θέση η Jumbo έχει και στον όμιλο Φουρλή.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή έκτακτου μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή (0,4750 ευρώ καθαρό) συνολικού ύψους 67,2 εκατ. ευρώ και την τροποποίηση του καταστατικού ώστε να προστεθεί η δυνατότητα να πουλάει ο όμιλος προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανόμενων και των νέων προϊόντων καπνού, μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και των μερών τους, τσιγαρόχαρτα, σπιρτα, αναπτήρες κ.α.

Η αποκοπή του δικαιώματος για το μέρισμα θα γίνει στις 23 Μαρτίου και η πληρωμή θα εκκινήσει στις 30 Μαρτίου.