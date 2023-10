JTI: Συνεχίζει τις επενδύσεις στην Ελλάδα με εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας

Ως παράδειγμα επιτυχημένης διεθνούς επένδυσης στην Ελλάδα χαρακτήρισε την παρουσία της Japan Tobacco International στη Θράκη, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας & Θράκης κ. Στάθης Κωνσταντινίδης στο 6th InvestGR Forum που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Οκτωβρίου 2023.

Στο πάνελ με θέμα: “ International Companies: Ambassadors of Development in Greece - The case of JTI” συμμετείχαν επίσης οι κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής Νομού Ροδόπης, Lili Zigoslu Γενική Διευθύντρια της JTI Ελλάδος και Χαράλαμπος Θαμνίδης, Οικονομικός Διευθυντής της JTI.

Στην ανάγκη της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και της πολιτικής, θεσμικής και φορολογικής σταθερότητας αναφέρθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης και Αν. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Ευριπίδης Στυλιανίδης. «Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, να θεσμοθετήσουμε όρους και προϋποθέσεις ώστε αφενός να μην αιφνιδιάζονται οι επιχειρήσεις που επενδύουν και να μπορούν – όπως η JTI – να δημιουργούν θέσεις εργασίας χρήσιμες για τη δημογραφική θωράκιση μιας ακριτικής ευρωπαϊκής περιοχής και αφετέρου να συμφωνήσουν ad hoc τους φορολογικούς συντελεστές για την επόμενη δεκαετία ώστε να σχεδιάσουν καλύτερα και τη δική τους ανάπτυξη» ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στυλιανίδης.

Ο κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης της Θράκης σε κάθε επίπεδο ενώ απέδωσε τα εύσημα στη JTI για τη συστηματική της παρουσία στα κοινωνικά πράγματα και μάλιστα την ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκρισή της στην πρόσκληση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ) να συνδράμει στην πρωτοβουλία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης.

Την αφοσίωση της JTI στην προώθηση της βιωσιμότητας αλλά και την εμπιστοσύνη της στην ελληνική Οικονομία που επαναβεβαιώνεται με το λανσάρισμα νέων προϊόντων στην Ελλάδα, εξέφρασε η γενική διευθύντρια της JTI Ελλάδος, κ. Lili Zigoslu στο πλαίσιο του 6th InvestGR Forum 2023 το οποίο η Japan Tobacco International στηρίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά, ως Στρατηγικός Χορηγός. Πιο συγκεκριμένα, η κα Lili Zigoslu εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι διεθνείς εταιρείες μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ελληνική Οικονομία παρέχοντας θέσεις εργασίας, επενδύσεις και πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές» προσθέτοντας ωστόσο ότι «ως αντάλλαγμα, η Ελλάδα μπορεί να τους προσφέρει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στρατηγική θέση για επενδύσεις, ανταγωνιστικό και προβλέψιμο φορολογικό περιβάλλον, σύγχρονες υποδομές και εξορθολογισμένες ρυθμιστικές διαδικασίες». Η κα Zigoslu αναφέρθηκε στη σημασία της προώθησης των ιαπωνικών άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα αλλά και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η JTI στο σχετικό διάλογο.

Στην ολιστική προσέγγιση της JTI στην τοπική Οικονομία εστίασε ο κ. Χαράλαμπος Θαμνίδης οικονομικός διευθυντής της JTI Ελλάδας αναφερόμενος στην παραγωγική, εμπορική, επενδυτική και εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.

Ο κ. Θαμνίδης αναφέρθηκε στη συνεργασία και τις δράσεις της εταιρείας με τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζομένους. Όπως είπε χαρακτηριστικά «οι δράσεις μας κινούνται σε δύο δρόμους: την εκπαίδευση και τη συνεργασία με την Πολιτεία, όπως αυτή που παρείχαμε στην ΑΑΔΕ για την πάταξη του λαθρεμπορίου, αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κοινωνική υπευθυνότητα. Σαφώς έχουμε και πιο συγκεκριμένες πολιτισμικές δράσεις όπως η δημιουργία του πρώτου δημόσιου ιαπωνικού πάρκου στην Αθήνα, τα αίθρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, δράσεις εθελοντισμού, κ.α. Στηρίζουμε τις ευάλωτες ομάδες, επιμένουμε στην προστασία του Περιβάλλοντος και εστιάζουμε στην αποδοτικότητα των πόρων. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των δράσεών μας είναι η συνέπεια, η σταθερότητα και η αξιοπιστία».