JP Morgan Vs Viva Wallet: Το τέλος της δικαστικής διαμάχης και οι διαπραγματεύσεις

Μονόδρομο αποτελεί, πλέον, η διεξαγωγή ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των μετόχων της Viva, της WRL και της JP Morgan, με στόχο την περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη και την εισαγωγή καινοτομιών που θα βελτιώσουν σημαντικά τις υπηρεσίες της πρώτης ελληνικής Tech Bank στην Ευρώπη.

Και αυτό γιατί η αμερικανική τράπεζα, σε συνέχεια της προ διμήνου απόφασης του αγγλικού δικαστηρίου που είχε κρίνει ως καταχρηστικές τις αξιώσεις της JP Morgan καθώς παραβίαζαν τη συμφωνία των μετόχων, απέσυρε την αγωγή που είχε καταθέσει στην Ελλάδα εναντίον των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Viva.

Η κίνηση αυτή οδήγησε σε αποκλιμάκωση της δικαστικής διαμάχης. Παράλληλα, μετά και τη λήξη, στα τέλη Ιουλίου, της τελευταίας περιόδου άσκησης δικαιώματος εξαγοράς (call option) – στην οποία κανένα από τα μέρη δεν προχώρησε σε σχετική κίνηση – WRL και JP Morgan εισέρχονται πλέον σε μια νέα φάση που ορίζεται από τη συμφωνία τους ως «Περίοδος Στρατηγικής Αναθεώρησης».

Πρόκειται για μια εξάμηνη διαδικασία που θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026 και προβλέπει συζητήσεις καλής πίστης προκειμένου να καθοριστεί το μέλλον της σχέσης των δύο μετόχων στη Viva.

Με αφορμή την απόσυρση της αγωγής οι εκπρόσωποι της WRL σε επίσημη ανακοίνωση τους καλωσόρισαν την κίνηση αυτή.

Όπως ανέφεραν, η εξέλιξη αυτή είναι σε συνέχεια της απόφασης του αγγλικού Δικαστηρίου ότι οι αξιώσεις αυτές ήταν σε παραβίαση της Συμφωνίας Μετόχων, καθώς και της απόφασης της JPM να μην υποβάλλει έφεση στην απόφαση αυτή.

Με το πέρας της τελικής περιόδου εξάσκησης δικαιώματος εξαγοράς (call option period) – στην οποία κανένα από τα μέρη δεν συμμετείχε – η WRL και η JPM βρίσκονται πλέον στην Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης (Strategic Review Period). Η WRL προσβλέπει σε συζητήσεις καλή τη πίστει, ενώ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Viva.Η WRL εξακολουθεί , παράλληλα, να αναμένει και την επίσημη διακοπή της αβάσιμης αγωγής της JPM στην Αγγλία εναντίον της WRL, όπως η ίδια η JPM έχει υποσχεθεί σε έγγραφα που έχουν υποβληθεί στο δικαστήριο τον Απρίλιο του 2025.

Η θέση της WRL

Όπως είχαν αναφέρει οι εκπρόσωποι της WRL μετά την απόφαση του αγγλικού δικαστηρίου, «η JPM έχασε την υπόθεση καθώς παραβίασε τη Συμφωνία Μετόχων (SHA) με την WRL και υποχρεούται να διακόψει τις αβάσιμες δικαστικές ενέργειές της στην Ελλάδα εναντίον ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Viva, με τις οποίες αξιώνει αποζημίωση 917 εκατομμυρίων ευρώ (το ποσό που επένδυσε στη Viva).

Παρά την τακτική της JPM, είχαν αναφέρει οι εκρόσωποι της WRL, η πορεία ανάπτυξης της Viva μιλάει από μόνη της. Τον Ιούλιο 2025, η Viva τετραπλασίασε τα έσοδα της, επιτυγχάνοντας μηνιαία κέρδη αντίστοιχα των συνολικών μηνιαίων εσόδων της Εταιρείας κατά τη χρονική στιγμή της αρχικής συναλλαγής. Αυτή η επιτυχία είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αποτίμησαν πρόσφατα την αξία της Viva σε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η JPM πρέπει τώρα να υποχωρήσει και να επιτρέψει στη Viva να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική ανάπτυξή της.»

Σημειώνεται ότι από το 2022, η JPM έχει παρεμποδίσει ενεργά την ανάπτυξη της Viva — από το να εμποδίσει την επέκταση της στην αγορά των ΗΠΑ έως την επιδίωξη εχθρικών δικαστικών κινήσεων σε διάφορες δικαιοδοσίες. Ενώ η JPM έχει επικεντρωθεί στη διατάραξη της ομαλότητας, η WRL έχει παραμείνει προσηλωμένη στην ανάπτυξη και την καινοτομία, και εργάζεται για να διαφυλάξει το μέλλον της Viva και να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας.